«كان يا ما كان في غزة» على الشاشة الكبيرة بالأردن

بعد جولة سينمائية متوجة بجوائز عدة، يُعرض الفيلم الكوميدي الدرامي «كان يا ما كان في غزة» للمخرجين طرزان وعرب ناصر في دور العرض بالأردن بداية من الشهر المقبل. وتجري أحداث «كان يا ما كان في غزة» - وهو إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين وقطر والأردن - في غزة عام 2007 حول طالب شاب يُدعى يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم بكاريزما وقلب كبير، ويبدآن بعدها في رحلة متعددة المحطات والمفاجآت.

وفاز الفيلم بثلاث جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي: أفضل فيلم عربي طويل، وأفضل ممثل لبطل الفيلم مجد عيد، وجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج لعرب وطرزان ناصر.

وعرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى بمهرجان كان السينمائي الدولي، إذ فاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما، وبعدها عُرض في أكثر من 30 مهرجاناً بـ20 دولة، من بينها مهرجان يريفان السينمائي الدولي، ومهرجان وارسو السينمائي الدولي، ومهرجان بروكسيل الدولي للأفلام، ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.