بدور القاسمي تُكرّم الفائزين بجوائز «الشارقة للكتاب 2026» و«الدولية لأدب الطفل العربي»

كرّمت سموّ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، والجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدّمة من «اتصالات»، وذلك خلال حفل أُقيم ضمن فعاليات المعرض، الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «من صُنع الحكايات»، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، ونائب الرئيس - المبيعات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية في شركة «اتصالات»، سعود إبراهيم صالح، وعدد من الكُتّاب والناشرين والشخصيات الثقافية والإعلامية.

وشهدت جوائز المعرض هذا العام ارتفاعاً في طلبات الترشيح، التي بلغت 3018 طلباً في جوائز أفضل كتاب إماراتي وعربي وأجنبي، حيث استقبلت جائزة أفضل كتاب إماراتي 380 طلباً، فيما ارتفعت طلبات الترشيح لجائزة أفضل كتاب عربي من 1339 إلى 1593 طلباً، وسجلت جائزة أفضل كتاب أجنبي 1045 طلباً، مقابل 454 طلباً في الدورة السابقة.

وكرّمت سموّ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الفائزين بجائزة «أفضل كتاب إماراتي» لعام 2026، حيث فازت الكاتبة مريم الزرعوني بجائزة «فئة الرواية» عن روايتها «سنوات المغر - هوامش من سيرة الغريب»، الصادرة عن مركز أبوظبي للغة العربية، فيما نال الكاتب سرور خليفة الكعبي جائزة «فئة الدراسات» عن كتابه «قاموس فصيح الكلمات في حديث أهل الإمارات»، الصادر عن «دار نبطي للنشر».

وفي «فئة الإبداع الأدبي - الشعر»، فاز الدكتور شهاب غانم عن كتابه «المخاض في وادي عبقر»، الصادر عن «ميتافيرس بريس»، بينما حصد الكاتب صالح البحار جائزة «فئة الرواية الأولى» عن روايته «أنين الناي»، الصادرة عن دائرة الثقافة بالشارقة.

وفي جائزة «أفضل كتاب عربي» لعام 2026، فاز الكاتب أنطوان الدويهي بالجائزة في مجال الرواية عن عمله «الشتاء الكبير»، الصادر عن «الدار العربية للعلوم - ناشرون»، أما جائزة «أفضل كتاب أجنبي» لعام 2026، ففازت بها الكاتبة مارسيا هاتشينسون في «فئة الأعمال الخيالية» عن روايتها «The Mercy Step»، فيما نالت الكاتبة نيرمالا لاكشمان جائزة «فئة الأعمال الواقعية» عن كتابها «The Tamils: A Portrait of a Community».

وفي الجوائز المخصصة لدور النشر لعام 2026، فازت «منشورات القاسمي» بجائزة «أفضل دار نشر محلية»، فيما حصدت «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» من لبنان جائزة «أفضل دار نشر عربية»، وذهبت جائزة «أفضل دار نشر أجنبية» إلى دار «سونيا دراغا للنشر» من بولندا.

وقدّمت سموّ الشيخة بدور القاسمي الجوائز للفائزين في فئات الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، وهي: الطفولة المبكرة، والكتاب المصوّر، وكتاب ذو فصول، وكتاب اليافعين، والكتب الواقعية، حيث فاز في فئة «الطفولة المبكرة» كتاب «أشكال من الخيال»، تأليف ناصر الدوسري (السيد نون)، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن دار زينغو رينغو للنشر (سويسرا)، فيما نال جائزة فئة «الكتاب المصوّر» كتاب «فهمان»، تأليف مسرة طوقان، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن).

واستقبلت الدورة الـ18 من الجائزة 475 مشاركة من 20 دولة، قدّمها 148 ناشراً، وشارك فيها 324 مؤلفاً و231 رساماً، وارتفعت الترشيحات بنحو 17% مقارنة بالدورة السابقة، فيما نما عدد الناشرين المشاركين بنسبة 28%، والمؤلفين بنسبة 16%، واستوفت 434 مشاركة شروط الجائزة، واختيرت منها قائمة قصيرة ضمت 25 كتاباً، صادرة عن 17 دار نشر من ثماني دول، وكرّمت سموّ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رعاة الدورة الـ45 من المعرض وخريجي مسار «إطلاق»، التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر».

• سرور خليفة الكعبي فاز بجائزة «أفضل كتاب إماراتي - فئة الدراسات» عن كتابه «قاموس فصيح الكلمات في حديث أهل الإمارات».

• مريم الزرعوني فازت بجائزة «أفضل كتاب إماراتي - فئة الرواية» عن روايتها «سنوات المغر - هوامش من سيرة الغريب»