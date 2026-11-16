جوائز «اختيار الأطفال» تحتفي بـ «ملك الكوميديا» و«BTS»

كرّم ​حفل جوائز «اختيار الأطفال»، الذي تنظمه قناة «نيكلوديون»، أول من ‌أمس، ​النجم كريس برات بمنحه لقب «ملك الكوميديا»، في حين حصدت فرقة الفتيان الكورية الجنوبية (BTS) جائزة الألبوم المفضّل عن «أريرانج»، وفاز فيلم «الرجل العنكبوت: يوم جديد» بجائزة الفيلم المفضّل.

كما حصدت فرقة بي.تي.إس، للمرة الخامسة، جائزة الفرقة الموسيقية المفضلة، إضافة إلى جائزة الأغنية المفضلة ‌عن أغنية «اسبح» (سويم)، وفاز توم هولاند وزندايا، بطلا فيلم سبايدر مان، بجائزتَي أفضل ممثل وأفضل ‌ممثلة عن دوريهما في الفيلم.

وأقيم ‌الحفل، الذي قدمه مغني البوب أليكس ‌وورين، بمدينة التلفزيون ‌في لوس أنجلوس.

وقال برات على المسرح لدى تسلمه الجائزة: «أحب الأطفال»، وأضاف مازحاً: «لدي أربعة أطفال، وكانت ولادتهم ⁠أعظم شيء حدث لي على الإطلاق، حتى هذه الليلة».

ويكرّم الحفل السنوي، بتصويت من المعجبين، المشاهير والعلامات التجارية في ​مجالات السينما والتلفزيون والموسيقى وألعاب الفيديو، ويحصل الفائزون على جائزته المميزة، وهي منطاد برتقالي مجوف، ويشتهر الحفل بحيل مليئة بالمواد اللزجة ​وتبليل المشاهير.