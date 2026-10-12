«اغتراب» يحصد الجائزة الكبرى في «تطوان السينمائي»

فاز الفيلم التونسي «اغتراب» للمخرج ​مهدي هميلي بالجائزة الكبرى (تمودا) في الدورة الـ31 ‌لمهرجان تطوان ​لسينما البحر الأبيض المتوسط في المغرب، التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس في سينما إسبانيول.

الفيلم من بطولة غانم زرلي ومرام بن عزيزة وسليم بكار ومحمد قلصي ويونس فارحي ومراد غرسلي، وعُرض لأول ⁠مرة عالمياً في مهرجان لوكارنو السينمائي العام الماضي.

وقال مخرج الفيلم الذي لم يتمكن من حضور حفل تسليم الجوائز، عبر فيديو مسجل: «أنا فرح بهذا ‌الفوز.. رأيت ردود فعل الجمهور المغربي عن الفيلم الذي تشبه حكايته كثيراً الحكايات التي نعيشها في الوطن العربي».

وأضاف: «في ‌الوقت الذي قررت فيه عمل الفيلم كانت أمي ‌تحتضر، ومررت بظروف صعبة، وآلام كبيرة، وحاولت أن ‌أصنع فيلماً يعبّر ‌عن تلك الآلام».

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الفرنسي «تشي جيفارا: آخر ​الرفاق» للمخرج كريستوف ‌ديمتري ريفي، ​فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى ⁠المغربية صفاء خاتمي عن دورها في فيلم «ميرا» للمخرج نور الدين الخماري، وحصل المغربي عمر لطفي على ​جائزة ⁠أفضل ممثل عن ⁠دوره في الفيلم ذاته.

ونال الفيلم الإيطالي «يا قلبي» من تأليف وإخراج مارغريتا سبامبيناتو جائزة العمل الأول.

وعلى مستوى «ورشات تطوان» ⁠الخاصة بدعم وتطوير المشاريع السينمائية الشابة في دورتها الرابعة، فاز كاتب السيناريو المغربي أسامة أوسوس عن مشروع فيلمه الروائي «التابعة»، وحصلت زينب الشفشاوني موساوي على الجائزة الثانية عن مشروع فيلمها الوثائقي «26 رسالة حب»، ‌فيما ذهبت الجائزة الثالثة إلى كاتبة السيناريو اللبنانية غينى ضو عن ​مشروع فيلمها الوثائقي«بيرينيس وأنا».

وكرّمت الدورة التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري المخرج المغربي هشام العسري، والممثلة القبرصية بوبي أفرام، والمخرج الإيطالي بيتر ​مارسياس.