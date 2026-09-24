«غياهب ​الروح» الإماراتي أفضل عرض ⁠متكامل في «ظفار للمسرح»

فاز العرض الإماراتي «غياهب ​الروح» بجائزة أفضل عرض ⁠متكامل، في مسار «العروض الكبرى» ​في الدورة الثانية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح، التي أسدل الستار عليها أول من أمس في سلطنة عُمان.

ونجح العرض الإماراتي، وهو من إنتاج جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، وتأليف عبدالله إسماعيل وإخراج عبدالرحمن الملا، وبطولة خليدة بلقاسم وعادل سبيت وعبير الجسمي ونبيل محمد وشعبان سبيت، في حصد جوائز أفضل ديكور وأفضل تأليف وأفضل إخراج بالفئة نفسها.

ولا تُعد هذه الجائزة الأولى لعرض «غياهب ​الروح» الذي شارك في العديد من المهرجانات، ونال تكريمات عدة.

بينما فاز العرض المسرحي التونسي «الهاربات» من تأليف ​وإخراج وفاء طبوبي بالجائزة الكبرى ضمن مسار «عروض ‌النخبة»، الذي ضم أربع مسرحيات من سلطنة عُمان والهند وإسبانيا وتونس سبق تتويجها بجوائز عربية ودولية. وحصل العرض ⁠على جائزة قيمتها 50 ألف دولار.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج والمؤلف المسرحي العُماني عبدالكريم جواد جائزتها الخاصة للعرض الهندي «رقصة النسيج» من بطولة ريما كلينجال، ‌ونال العرض أيضاً جوائز أفضل موسيقى وأفضل إضاءة وأفضل ديكور وأفضل إخراج.

وحصلت نادية عبيد على جائزة أفضل ممثلة ‌عن دورها في العرض العُماني «شجرة اللبان»، فيما حصل ‌ديفيد جوتريس على جائزة أفضل ممثل عن دوره ‌في العرض الإسباني «روميو وجوليت».

وفي ‌مسار «العروض الكبرى» الذي ضم سبع مسرحيات من تركيا وجورجيا ومصر وتونس والعراق ​والإمارات وسلطنة عُمان، حصلت المصرية يسرا المنسي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض «متولي وشفيقة»، فيما حصل العُماني هشام اليافعي ​على ⁠جائزة أفضل ممثل ⁠عن دوره في عرض «أصحاب السبت» لفرقة السلطنة للثقافة والفن.

وذهبت جائزة أفضل موسيقى إلى عرض «أزيف نفسي» من جورجيا، فيما نال ⁠عرض «هاملت» من تركيا جائزة أفضل أزياء.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة الممثل السوري أيمن زيدان جائزتها الخاصة للطفلة دالا حربي، عن دورها في ‌العرض المسرحي المصري «متولي وشفيقة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

وفي مسابقة «مسرح ظفار» المخصص ​للعروض المحلية، فاز بجائزة أفضل عرض متكامل «عناية خاصة جداً» لفرقة الرؤية المسرحية، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة إلى الممثل أيمن عبدالشريف عن دوره في عرض «السادن».

. العرض التونسي «الهاربات» حصد الجائزة الكبرى ضمن مسار «عروض ‌النخبة».