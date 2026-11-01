مسلسل «جنرال هوسبيتال» يفوز بجائزة إيمي للمرة الـ 19

فاز سكوت كليفتون، نجم مسلسل «ذا بولد آند ذا بيوتيفول» وتامارا توني، نجمة مسلسل «بيوند ذا جيتس»، بجائزتي أفضل ممثل وممثلة في دور رئيس، خلال حفل توزيع جوائز إيمي للأعمال النهارية في دورته الـ53، مساء أول من أمس، وحصد مسلسل «جنرال هوسبيتال» جائزة أفضل مسلسل درامي، محققاً رقماً قياسياً بفوزه بالجائزة للمرة الـ19 إجمالاً، والسادسة على التوالي.

ويجسد كليفتون شخصية ليام سبنسر في مسلسل شبكة «سي بي إس»، وتُعد هذه ثاني جائزة يحصل عليها كأفضل ممثل رئيس، بعدما فاز بها عام 2017، إلى جانب جوائز سابقة في فئتي أفضل ممثل شاب وأفضل ممثل مساعد، ليصبح أول ممثل يفوز بجوائز الفئات الثلاث.

وتفوق كليفتون على مجموعة من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية المخضرمين، وهم إريك برايدن وستيف بيرتون وثورستن كاي وكريستيان جول لو بلان.

وقالت توني التي تؤدي شخصية الأم القوية أنيتا دوبري، في مسلسل «بيوند ذا جيتس»، عقب فوزها: «قلبي ممتلئ بالسعادة في هذه اللحظة. هذه هي أفضل عودة إلى عالم الدراما النهارية على الإطلاق. هناك كوكبة من الممثلات السوداوات اللاتي مهدن الطريق أمامي، وأشعر بوجودهن معي وأنا أقف هنا».