محمد بن راشد يمنح سرور بن محمد «وشاح محمد بن راشد»

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، «وشاح محمد بن راشد»، تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته البارزة في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير مؤسساتها، وخدمته للوطن على مدى عقود، وذلك خلال حفل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدنا اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز 2026، حيث كرمنا أفضل الجهات الاتحادية الرائدة، وأفضل المدراء وأفضل التخصصيين في الحكومة الاتحادية، وكان أجمل ما في الحفل تكريم أخي سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوشاح محمد بن راشد، تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة وإسهاماته في مسيرة الدولة عبر عقود طويلة من حياته».

ويأتي تكريم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان تقديراً لدوره الوطني خلال مرحلة تأسيس الدولة وبناء مؤسساتها، باعتباره أحد رجالات الإمارات الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسهموا في تنفيذ رؤيته لبناء دولة حديثة، وتطوير قطاعات حيوية شكلت ركائز أساسية لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات.

تكريم الجهات الاتحادية الرائدة

وكرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ضمن الفئات المؤسسية الرئيسة الجهات الفائزة بجائزة الجهة الاتحادية، وشمل التكريم جائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، وفازت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أقل من 500 موظف وفازت بها وزارة الاقتصاد والسياحة، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف وفازت بها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أقل من 500 موظف وفازت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وجائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء فئة الوزارات وفازت فيها وزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع. كما شمل التكريم جائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء فئة الهيئات وفازت بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

أصحاب الإنجازات الوطنية والجهات المتميزة

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجهات الحكومية الفائزة بالجوائز المؤسسية الفرعية، والتي شملت جائزة أفضل جهة أسهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها وفازت بها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية وفازت بها وزارة الداخلية، وجائزة أفضل جهة في القيمة المميزة وفازت بها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين وفازت بها وزارة العدل، وجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل وفازت بها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وجائزة أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل وفازت بها وزارة الخارجية، وجائزة أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفازت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وشمل تكريم سموه أيضاً مشروعين ضمن فئة التكريم الخاص للمشروعات، تقديراً لما حققته المشروعات من أثر وطني ملموس وإسهامات في تحقيق أولويات دولة الإمارات، وحازت الجائزة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن مشروع اصنع في الإمارات، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع البرنامج الوطني «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

القيادات والكفاءات الحكومية المتميزة

وشهد الحفل تكريم الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق إنجازات متميزة في مختلف القطاعات.

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، وأفضل مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد، وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل مدير تنفيذي، وأفضل مدير إدارة، وشمل التكريم: وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف شاب وفاز به النقيب سلطان محمد النعيمي من وزارة الداخلية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف في وظائف المستقبل وفاز به عبدالله طلال الحمادي من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي وفاز به عبدالله غلوم البستكي من الهيئة الاتحادية للضرائب.

كما كرّم سموه بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة وحصل عليه م. شريف سليم العلماء من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام وحصلت عليه فاطمة عبدالله الجابري من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد وحصل عليه د. محمد الحمادي من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي وحصل عليه عبدالله أحمد النقبي من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير إدارة وحصل عليه العقيد محمد عبدالله أبوشهاب من وزارة الداخلية، والعقيد محمد عبدالله بورحيمة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

أوسمة رئيس مجلس الوزراء

وكرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء لأفضل سفير، وأفضل سفيرة، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل طبيب، وأفضل مدير اتصال حكومي، وأفضل موظف سعادة المتعاملين، وأفضل موظف متخصص: وحاز الجوائز: وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل سفير وحصل عليه أحمد وهيب العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل سفيرة وحصلت عليه الدكتورة الصغيرة وبران حمد الأحبابي، وسفيرة الدولة لدى جمهورية باراغواي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة وفازت به ميمونة هاشم المعيني مديرة مجمع زايد التعليمي - دبي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم وفازت به إيمان محمد الخوري، مدرسة مدينة الرياض - أبوظبي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب وفاز ت به د.نورة سالم مرزوق، طبيب ممارس عام بمستشفى القاسمي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير اتصال حكومي وفازت به عفراء محش الهاملي من وزارة الخارجية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف سعادة المتعاملين وفاز به علي عبدالكريم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف متخصص وفازت به فاطمة خليفة العنزي من الهيئة العامة للطيران المدني.

محمد بن راشد:

. كان أجمل ما في الحفل تكريم أخي سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوشاح محمد بن راشد، تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة وإسهاماته في مسيرة الدولة عبر عقود طويلة من حياته.