جوائز «إيمي 2026».. انتصار للدراما الجريئة والكوميديا السوداء

لم تعد جوائز «إيمي» مجرد مقياس للأعمال الأكثر نجاحاً على الشاشة، بل أصبحت في كل دورة مرآة للتحولات التي يعيشها التلفزيون الأميركي في اللغة والموضوع والشكل. وفي دورتها الـ78، بدت الخريطة أكثر تنوعاً، بين دراما تستمد قوتها من تفاصيل الواقع، وكوميديا تتقاطع مع السخرية والقلق الاجتماعي، وأعمال محدودة تمنح الحكاية مساحة مكثفة، فيما واصلت أسماء مخضرمة حضورها في الواجهة إلى جانب جيل جديد من النجوم والأعمال.

وجاءت النتائج لتؤكد أن الشاشة الأميركية لم تعد تضع حدوداً صارمة بين الأنواع التلفزيونية، فالمسلسل يمكن أن يكون درامياً وكوميدياً ومقلقاً في الوقت نفسه، والشخصية الواحدة قادرة على الانتقال بين أكثر من عالم. ومن هنا جاءت بعض أبرز لحظات الدورة، من استمرار «ذا بيت - The Pitt» في صدارة الدراما، إلى الصعود اللافت لـ«خليج الأرامل - Widow’s Bay» في الكوميديا، والإنجاز التاريخي لماثيو ريس، في صورة تعكس اتساع مفهوم البطولة والنجاح في التلفزيون المعاصر.

وحملت الدورة الـ78 من جوائز «إيمي» التلفزيونية، التي أقيمت في لوس أنجلوس، ملامح واضحة لتحولات الدراما الأميركية والكوميديا المعاصرة، بعدما تصدّر «ذا بيت - The Pitt» سباق الدراما للعام الثاني على التوالي، فيما فرض «خليج الأرامل - Widow’s Bay» نفسه على الكوميديا محققاً رقماً قياسياً، بينما دخل ماثيو ريس تاريخ الجائزة بفوز مزدوج في ليلتين مختلفتين من التمثيل، وحصل مايكل جاي فوكس على جائزة «بوب هوب الإنسانية» تقديراً لمسيرته في العمل الإنساني.

مادة للتوتر

جاء فوز «ذا بيت» بجائزة أفضل مسلسل درامي للعام الثاني على التوالي من أبرز نتائج الليلة، كما حصل بطله نواه وايل على جائزة أفضل ممثل رئيس في الدراما للعام الثاني أيضاً. ويكشف استمرار حضور المسلسل في صدارة الدراما عن قوة الأعمال التي تستمد توترها من الواقع المهني والإنساني، بدلاً من الاعتماد فقط على الحبكات الضخمة أو العوالم الخيالية.

وفي المقابل، ذهبت جائزة أفضل ممثلة رئيسة في الدراما إلى ريا سيهورن عن «بلوريبوس - Pluribus»، العمل الذي جمع بين الخيال العلمي والدراما الإنسانية، فيما حصل مبتكره فينس غيليغان على جائزة الكتابة، في تأكيد على استمرار أهمية السيناريو وصناعة العالم الدرامي في تحديد قيمة العمل، لا مجرد حجم إنتاجه.

وفاز توم بيلفري بجائزة أفضل ممثل مساعد عن «تاسك - Task»، بينما حصلت أليسون جاني على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن «ذا دبلومات -The Diplomat»، مضيفة فوزاً جديداً إلى حضورها الطويل في جوائز «إيمي».

الكوميديا أكثر قتامة

إذا كان «ذا بيت» يمثل الوجه الواقعي للدراما، فإن «خليج الأرامل» قدم الوجه الآخر لموسم التلفزيون، كوميديا ممزوجة بالرعب، تدور حول مجتمع جزيرة في نيو إنغلاند، لكنها تستخدم أجواء النوعين لتقديم عالم ساخر ومقلق في الوقت نفسه.

وحصل المسلسل على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، إضافة إلى جوائز الإخراج والكتابة وعدد من جوائز التمثيل، ليصل إجمالي جوائزه في الدورة إلى 14 جائزة، وهو رقم قياسي لمسلسل كوميدي. وفاز ماثيو ريس بجائزة أفضل ممثل رئيس في الكوميديا، فيما حصلت كيت أوفلين على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، وستيفن روت على جائزة أفضل ممثل مساعد.

وتكشف هذه النتيجة عن تحول لافت في مفهوم الكوميديا التلفزيونية، فالأعمال التي تهيمن على الجوائز لم تعد بالضرورة تلك التي تقدم الضحك التقليدي، بل تلك التي تمزج السخرية بالقلق والدراما والرعب، وتستخدم الكوميديا لقراءة العلاقات والمجتمع والشخصية الإنسانية من زوايا أكثر قتامة.

تعريف الإنجاز

اللحظة الأكثر استثنائية جاءت مع ماثيو ريس، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل رئيس في الكوميديا عن «خليج الأرامل»، ثم عاد ليفوز بجائزة أفضل ممثل رئيس في مسلسل محدود أو فيلم عن «الوحش بداخلي - The Beast in Me»، وبذلك أصبح ريس أول ممثل في تاريخ «إيمي» يفوز بجائزتي تمثيل رئيستين عن عملين مختلفين في العام نفسه، كما اكتملت لديه دائرة نادرة، بعدما سبق أن فاز بجائزة أفضل ممثل رئيس في الدراما عن «الأميركيون - The Americans» عام 2018، ليصبح أول ممثل يفوز بالفئات الثلاث الرئيسة للتمثيل: الدراما والكوميديا والمسلسلات المحدودة.

تاريخ خاص

من أكثر اللحظات دلالة أيضاً فوز جين سمارت بجائزة أفضل ممثلة رئيسة في مسلسل كوميدي عن «هاكس - Hacks»، في خامس انتصار متتالٍ لها في الفئة نفسها.

ومع هذا الفوز، وصلت سمارت إلى ثماني جوائز «إيمي» في مسيرتها، لتنضم إلى كلوريس ليتشمان وجوليا لويس-دريفوس كأكثر الممثلين حصولاً على جوائز «إيمي» التمثيلية، بينما حققت أليسون جاني الرقم نفسه بعد فوزها عن «ذا دبلومات».

وتكتسب نتيجة سمارت أهمية خاصة، لأن «هاكس» نفسها تنتمي إلى الأعمال التي جعلت من العلاقة بين الأجيال والمرأة والسلطة داخل صناعة الترفيه مادة للكوميديا. وهنا لا تصبح الجائزة تكريماً لممثلة فحسب، بل أصبحت اعترافاً بقدرة التلفزيون على إعادة تقديم الشخصيات النسائية الناضجة بعيداً عن الأدوار النمطية.

صعود المسلسل المحدود

وفي فئة المسلسلات المحدودة أو المختارات، فاز «دي تي إف سانت لويس - DTF St. Louis» بالجائزة الرئيسة، بعدما حصد كذلك عدداً من جوائز التمثيل، من بينها فوز ديفيد هاربور بجائزة أفضل ممثل مساعد وليندا كارديليني بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

ويمثل صعود المسلسلات المحدودة اتجاهاً مهماً في صناعة التلفزيون، إذ تتيح هذه الصيغة سرد حكايات مكثفة ومغلقة نسبياً، بعيداً عن الالتزام بمواسم طويلة، وهو نموذج أصبح أكثر حضوراً في عصر المنصات التي تنافس على جذب المشاهد بقصص ذات بداية ونهاية واضحتين. وفازت سالي فيلد بجائزة أفضل ممثلة رئيسة في مسلسل محدود أو فيلم عن «مخلوقات مشرقة بشكل مذهل- Remarkably Bright Creatures»، في حين أضاف فوز ريس عن «The Beast in Me» إلى قوة هذه الفئة في الدورة الحالية.

جائزة تتجاوز الشاشة

خارج المنافسة التقليدية، حمل تكريم مايكل جاي فوكس بجائزة «بوب هوب الإنسانية» بعداً مختلفاً، فقد جاء التكريم تقديراً لقيادته وجهوده في دعم أبحاث مرض باركنسون من خلال «مؤسسة مايكل جاي فوكس»، ودوره في جمع التمويل والدفع باتجاه البحث العلمي عن علاج.

كما استعاد الحفل ذاكرة عدد من الأسماء الراحلة، من خلال فقرة «In Memoriam»، فيما قدمت ريبا ماكنتاير تحية موسيقية للمغنية الراحلة دوللي بارتون، في لحظات نقلت الحفل من منافسة الجوائز إلى مساحة لاستعادة الذاكرة الجماعية للتلفزيون والفن الأميركي.

الواقع يتحول إلى دراما

في برامج الواقع والمنافسات، فاز «الخونة - The Traitors» بجائزة أفضل برنامج منافسات واقعية للعام الثالث على التوالي، كما حصل مقدمه آلان كومينغ على جائزة أفضل مقدم لبرنامج واقع أو منافسات. ويكشف استمرار نجاح هذا النوع عن تحول آخر في علاقة الجمهور بالتلفزيون، فبرامج المنافسات لم تعد مجرد فواصل ترفيهية، وإنما أصبحت تعتمد على بناء الشخصيات والتحالفات والصراعات بما يجعلها أقرب في بعض الأحيان إلى الدراما المكتوبة.