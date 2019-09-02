انطلاق الجولات التحضيرية لأطول سباق صحراوي في «المرموم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ العداؤون من مختلف الجنسيات والأعمار بالتوافد إلى محمية المرموم الصحراوية، وذلك مع انطلاق الجولات التحضيرية الأسبوعية، ترقباً لخوض منافسات النسخة الثانية لسباق «ألترا ماراثون المرموم»، الذي يقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من التاسع إلى 13 ديسمبر المقبل، مع زيادة المسافة هذا العام إلى 300 كلم، ليعزز السباق مكانته بوصفه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، ويقام بمشاركة نخبة من الأبطال المتخصصين في هذا النوع من سباقات التحمل، إلى جانب عدد كبير من الهواة المقيمين في الدولة الذين سيتنافسون لمدة خمسة أيام مليئة بالتحديات والاستمتاع بطبيعة دولة الإمارات الفريدة من نوعها للفوز بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار.

وستقام بداية من فجر كل يوم الجمعة حتى 29 نوفمبر المقبل سباقات مصغرة تنطلق من منطقة «لاست إكزت - القدرة» بإشراف مدربين متخصصين، الهدف منها تدريب العدائين المشاركين على طبيعة خوض هذا النوع من السباقات، وكيفية التحضير له بالصورة المناسبة، للوصول لدرجة الجاهزية الكاملة مع الموعد المرتقب للسباق الرئيس الأطول من نوعه بالعالم في الصحراء، حيث تمتد فئة المحترفين لمسافة 300 كيلومتر وعلى مدار خمسة أيام متواصلة داخل محمية المرموم، وهي واحدة من ثلاث فئات يضمها السباق، إلى جانب الفئة الثانية يتنافس فيها المتسابقون على مسافة 110 كيلومترات متواصلة، والفئة الثالثة على مسافة 50 كيلومتراً.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للعدائين الراغبين في المشاركة بهذه المحطات التحضيرية، حيث سيتم فتح الباب مجاناً أمامهم، وتخصيص نخبة من أفضل المدربين لمشاركتهم خبراتهم وتعريفهم بالتحديات التي تواجه العدائين في هذه النوعية من السباقات، وتأهيلهم للتعامل مع مختلف التحديات البدنية والذهنية.

وثمّن أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إطلاق هذه الجولات التحضيرية الأسبوعية، وقال: «بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الحدث الفريد من نوعه بمشاركة عدائين من داخل الدولة وخارجها، فإن هذه المبادرة بتأهيل العدائين وتدريبهم تعدّ فرصة مثالية سواء للعدائين المشاركين بصورة فردية أو الفرق، من أجل اختبار قدراتهم على الجري داخل الصحراء الخلابة في محمية المرموم، والعمل على رفع قدراتهم البدنية والتحمّل، للوصول إلى التركيز اللازم لمواجهة هذا التحدي الأقوى من نوعه على مستوى العالم».

فيما أكدت اللجنة المنظمة أنه على الراغبين في المشاركة، ولمزيد من المعلومات حول هذه الجولات التحضيرية التواصل عبر البريد الإلكتروني:

info@ultramarathon.ae