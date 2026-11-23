شهدت دبي، صباح أمس، مشاركة قياسية في النسخة الثامنة من «تحدي دبي للجري 2026»، أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وأحد أكبر الأحداث الرياضية التي تشهدها الإمارة على مدار العام، إذ بلغ عدد المشاركين 310 آلاف مشارك.

وأُقيمت الفعالية ضمن الدورة الـ10 من «تحدي دبي للياقة»، وجمعت العائلات والأصدقاء والعدّائين من مختلف المستويات على شارع الشيخ زايد.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد المشاركون إلى شارع الشيخ زايد، الذي تحوّل إلى مضمار مفتوح للجري يمرّ بمحاذاة عدد من أبرز معالم دبي، وشارك العدّاؤون المتمرّسون إلى جانب من يخوضون التجربة للمرة الأولى، تحت شعار «مستعد لتحدي 30×30»، الذي يشجّع أفراد المجتمع على اختيار نشاط بدني يستمتعون به ويمكنهم المواظبة عليه.

الرياضة أسلوب حياة

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «يجسّد تحدي دبي للجري رؤية القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة، وترسيخ ثقافة النشاط البدني في المجتمع، وما نشهده من مشاركة واسعة لمختلف فئات المجتمع على شارع الشيخ زايد، يؤكد أن الرياضة أصبحت جزءاً أصيلاً من ثقافة دبي وحياة سكانها، وأن هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قبل 10 سنوات نجحت في إحداث تحول إيجابي في الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز الصحة والسعادة وجودة الحياة».

وأضاف: «تكتسب نسخة هذا العام أهمية خاصة مع تزامنها مع عام الأسرة في دولة الإمارات، حيث يجتمع الآباء والأمهات والأبناء في تجربة رياضية تعزز الترابط الأسري، وتغرس في نفوس الأجيال الجديدة حب الرياضة وممارستها منذ الصغر. ونعمل في مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركائنا، على البناء على هذا الإقبال المجتمعي الكبير، وتحويل الحماس والمشاركة في الفعاليات الرياضية إلى ممارسة منتظمة ومستدامة على مدار العام، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي للرياضة 2033، ويسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، وتعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الرياضة المجتمعية وجودة الحياة».

مساران بين معالم دبي

اختار المشاركون بين مسارين صُمّما ليلائما مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية، وانطلق المسار العائلي، البالغ طوله خمسة كيلومترات، من شارع الشيخ زايد، وعبر وسط مدينة دبي وصولاً إلى خط النهاية على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، بالقرب من «دبي مول».

وأتاح مسار الـ10 كيلومترات للعدّائين المتمرّسين فرصة اختبار قدراتهم على امتداد طريق يمرّ بعدد من أبرز معالم الإمارة، من بينها متحف المستقبل وقناة دبي المائية وبرج خليفة، وينتهي عند مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي.

عروض ترفيهية على امتداد المسارين

وقبل بزوغ الفجر، أضاءت عروض الطيران الشراعي بالمحرّكات سماء دبي، فيما تزيّنت منطقة الانطلاق بأعلام دولة الإمارات احتفاءً بعيد الاتحاد. وتواصلت العروض الترفيهية على شارع الشيخ زايد طوال ساعات الصباح، مضيفةً إلى أجواء التحدي عروضاً جمعت بين الإبداع والتقنيات الحديثة، وقدّم فريق «فرسان الإمارات»، الفريق الوطني للاستعراضات الجوية، عرضاً جوياً أمتع المشاركين والجمهور.

وانضمّت روبوتات «يونيتري» إلى العدّائين على المسار، وقدّمت فقرات ترفيهية أمتعت الجمهور وعكست توظيف دبي للتقنيات الحديثة في الفعاليات المجتمعية. وفي مناطق التجمّع، تابع المشاركون عروض فرق الطبول والدمى العملاقة المزيّنة بأضواء «ليد»، فيما تولّى كريس فيد وكايتي أوفري تقديم الفقرات عند الانطلاق والوصول، بمشاركة منسّقي الموسيقى من «أنتولد».

وعلى امتداد المسارين، شجّعت الفرق الموسيقية الجوّالة وفنانو السيرك ومؤدّو عروض المشي على العصيّ العدّائين. واستمتع المشاركون في مسار الـ10 كيلومترات برذاذ الماء المنعش، فيما استقبلت شخصيات استعراضية بأزياء ملوّنة العدّائين عند خطَّي النهاية.

وعزّزت مشاركة مئات الآلاف مكانة «تحدي دبي للجري» بوصفه أكبر فعالية مجانية للجري المجتمعي في العالم، وجسّد اجتماع العائلات والأصدقاء على ممارسة الرياضة الهدف الذي انطلق من أجله «تحدي دبي للياقة» عام 2017، وهو تشجيع أفراد المجتمع على تخصيص وقت يومي للنشاط البدني، ومساندة بعضهم بعضاً في المواظبة عليه.

تشجيع أفراد المجتمع

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «بدأ تحدي دبي للياقة بدعوة بسيطة إلى تخصيص وقت للنشاط البدني كلّ يوم، إلا أننا ونحن نحتفي بدورته الـ10، نرى كيف أصبحت فعالية تحدي دبي للجري من أبرز المناسبات التي تجمع السكان والزوّار في دبي، حيث تعكس مشاركة مئات الآلاف هذا الصباح اهتمامهم بالرياضة واتخاذها أسلوب حياة، وهذا ما أسهم في تعزيزه التحدي على مدى السنوات الماضية».

وأضاف: «على مدى الدورات الـ10 الماضية، لمسنا أثر تشجيع أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دبي على جعل النشاط البدني جزءاً من حياتهم اليومية، وفي تحدي دبي للجري، نرحّب كل عام بمشاركين يخوضون التجربة للمرة الأولى، وآخرين يحرصون على العودة والمشاركة عاماً بعد عام. وتعكس هذه الفعاليات ما تتميز به دبي من مقومات تجعلها وجهة جاذبة للعيش والعمل والزيارة، إذ تتيح لسكانها وزوّارها فرصاً متنوعة للالتقاء وممارسة الرياضة معاً، بما يعزز صحتهم ويرتقي بجودة حياتهم».

الجهات المنظمة والشركاء

نظّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي «تحدي دبي للجري»، بمشاركة «إيه دبليو آر للسيارات»، وبنك دبي التجاري، و«دي 43»، و«دي بي ورلد»، و«ماي دبي»، و«سن أند ساند سبورتس»، و«طلبات»، و«ووب» ضمن قائمة الشركاء المشاركين.

وضمّت قائمة الشركاء الرسميين «أمازون»، و«طيران الإمارات»، و«فاست آند أب»، و«بي 4 إم إل»، و«باف»، و«وصل»، فيما شاركت شبكة الإذاعة العربية بصفتها الشريك الإعلامي للفعالية.

وحظيت الفعالية بدعم شركائها الحكوميين، وهم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات بدبي، و«دبي الصحية»، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وحكومة دبي.

فعاليات الختام

تُختتم الدورة الـ10 من «تحدي دبي للياقة»، صباح 29 نوفمبر الجاري، بفعالية «دبي يوغا»، التي تُقام في مركز دبي المالي العالمي برعاية «إم هيرو»، عقب فعاليات الدراجات الهوائية والتجديف والجري. ومن المنتظر أن تستقطب الفعالية المجانية آلاف المشاركين من مختلف الأعمار والقدرات لممارسة اليوغا معاً، في ختام 30 يوماً من النشاط البدني.

وخلال الأسبوع الأخير من التحدي، تواصل قرى اللياقة الثلاث «30×30» في «كايت بيتش» وحديقتَي زعبيل والورقاء استقبال الجمهور مجاناً، فيما تستمر فعاليات مراكز اللياقة المجتمعية. ويتيح البرنامج في مختلف أنحاء دبي آلاف الحصص والأنشطة، من بينها تمارين اللياقة البدنية والرياضات الجماعية والأنشطة العائلية، بما يتيح للمشاركين بمختلف أعمارهم ومستويات لياقتهم اختيار نشاط يناسبهم ويمكنهم المواظبة عليه بعد انتهاء التحدي.