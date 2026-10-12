3.6 ملايين درهم جوائز الدورة الـ 11 من بطولة السلم للدرّاجات الهوائية

برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية إطلاق الدورة الـ11 للموسم الرياضي 2026-2027، لتواصل مسيرة رسخت خلالها حضورها باعتبارها أكبر بطولة من نوعها في العالم لهواة الدرّاجات الهوائية، وواحدة من أبرز وأهم الأحداث الرياضية والمجتمعية في دبي والإمارات.

وتنطلق منافسات الدورة الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل، وتمتد حتى 14 مارس 2027، وتتضمن خمسة سباقات تستقطب مختلف فئات الدرّاجين، من الهواة والمحترفين والمنتخبات والأندية، للرجال والسيدات، وسط توقعات بمشاركة دولية واسعة منتظرة، في نسخة تعكس ما بلغته البطولة من تطور على المستويين التنظيمي والتنافسي.

وتحمل الدورة الـ11 أبعاداً تتجاوز التنافس الرياضي، إذ تُجسّد البطولة رؤية راسخة في جعل الرياضة أسلوب حياة، وترسيخ ارتباط المجتمع بالنشاط البدني، واستثمار ما تتمتع به دبي من بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة رياضية متكاملة، بما يُكرّس مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للرياضة والفعاليات الكبرى.

ورصدت البطولة للسباقات الخمسة جوائز مالية إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين و695 ألف درهم، فيما تشير الأعداد المستهدفة إلى مشاركة نحو 1900 درّاج ودرّاجة على امتداد منافسات الموسم، بما يعكس اتساع نطاق البطولة، وتنوع فئاتها.

وأكد المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، رئيس اللجنة المُنظّمة العليا لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، أن وصول البطولة إلى دورتها الـ11 بهذا الحجم والمكانة يُجسّد الرؤية الملهمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم الكبير الذي يوليه سموّه للرياضة باعتبارها ركيزة في بناء الإنسان، وتعزيز جودة حياة المجتمع، وقال: «تحمل بطولة السلم للدرّاجات الهوائية منذ انطلاقتها رؤية صاحب السموّ حاكم دبي، حيث تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، وأصبحت منصة تُعزّز ثقافة ممارسة الرياضة، وتستنهض طاقات المجتمع، وتفتح المجال أمام أبناء الإمارات للتنافس والتطور، كما تواصل دائرتها في الاتساع عاماً بعد عام، لتستقطب المشاركين من مختلف دول العالم»، وأضاف: «مع إعلان إطلاق الدورة الـ11، نفخر بأن بطولة السلم جسّدت مكانتها باعتبارها أكبر بطولة من نوعها في العالم لهواة الدرّاجات الهوائية، وأنها استطاعت أن تبني لنفسها مكانة متفردة على خريطة رياضة الدرّاجات، وهذا النجاح يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت، والارتقاء بالتجربة التنظيمية والفنية عاماً بعد عام، بما يليق باسم دبي ومكانتها العالمية»، وتابع: «الدورة الجديدة تحمل زخماً كبيراً من حيث تنوع السباقات، واتساع قاعدة المشاركة، وحجم الجوائز، كما تفتح المجال أمام فئات متعددة من الهواة والمحترفين والرجال والسيدات، إلى جانب الأندية والمنتخبات، ونتطلع إلى موسم استثنائي يعكس المستوى الذي بلغته البطولة، ويقدم نموذجاً تنظيمياً يواكب المعايير التي أرستها دبي في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى».

يُذكر أن بطولة السلم تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.

• «البطولة» تحظى بمشاركة 1900 درّاج ودرّاجة على امتداد منافسات الموسم.