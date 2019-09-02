التعاقد مع ليوناردو يخطف الأنظار من فوز شباب الأهلي على الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي، ليصعد «فرسان دبي» إلى صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما توقف رصيد «فخر أبوظبي» عند ثلاث نقاط.

وعلى الرغم من الفرحة الكبيرة التي شهدتها أجواء استاد شباب الأهلي في العوير، بعد الفوز الكبير الذي حققه «فرسان دبي»، إلا أن إعلان شركة الكرة في النادي عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي، ليوناردو دي سوزا، عقب المباراة مباشرة، خطف الأنظار نحو انضمام لاعب الوحدة السابق إلى شباب الأهلي.

وأعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع البرازيلي، ليوناردو دي سوزا، في صفقة انتقال حر، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي، في ساعة مبكرة من صباح أمس، ليصبح دي سوزا رابع اللاعبين الأجانب في صفوف «فرسان دبي»، بوجود المولدوفي لوفانور هنريكي، والتعاقد مع السويسري ديفيد مارياني، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، بينما خرج من قائمة الفريق، الأرجنتيني ماورو دياز، والإكوادوري جيمي أيوفي، اللذان يرتبطان بعقدين ساريين مع النادي.

من جهته، نشر ليوناردو دي سوزا، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، رسالة إلى جمهور شباب الأهلي وإدارة النادي، مرفقة بصورة له بقميص الفريق، وقال: «أشكر شباب الأهلي على إيمانه بقدراتي والتعاقد معي، وأنا من جانبي سأبذل قصارى جهدي دائماً لجلب السعادة إلى فرسان دبي وجمهور هذا النادي الرائع».

وأضاف: «جئت إلى شباب الأهلي لأنني أعلم ماذا يمكنني أن أفعل هنا، وإلى أين أستطيع الذهاب، إذ إنني أثق تماماً بأننا سنصل إلى القمة معاً، ولن يكون مطلوباً سوى التفاني في الجهد، شكراً لإعطائي القيمة التي أستحقها».

وتابع: «سيكون انضمامي إلى شباب الأهلي تحدياً خاصاً في حياتي لأنني سأثبت قيمتي، والشيء الذي أستحقه، الآن أنتمي إلى شباب الأهلي، وسأبدأ قصة جديدة في حياتي».

يذكر أن ليوناردو دي سوزا انضم إلى الوحدة، في الموسم الماضي، قادماً من الأهلي السعودي، إذ كان من أفضل اللاعبين الأجانب في «العنابي»، بمشاركته 20 مباراة في دوري الخليج العربي، وإحرازه 13 هدفاً، بينما يتصدر حالياً لائحة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا رغم خروج الوحدة من دور الـ16 بالخسارة أمام النصر السعودي، إذ يمتلك اللاعب البرازيلي في رصيده تسعة أهداف في ست مباريات شارك فيها بالبطولة القارية.

واتخذ دي سوزا قراراً مفاجئاً بفسخ عقده مع الوحدة، عقب انتهاء مشاركة «العنابي» في دوري أبطال آسيا، إذ أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن رحيل اللاعب البرازيلي عن الفريق، وعدم استكمال عقده، بعدما قام بدفع مبلغ مالي إلى النادي للسماح له بالرحيل.

في المقابل، نشر رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالتزامن مع رحيل ليوناردو عن الفريق، متسائلاً عن عدم الالتزام بميثاق الشرف بين الأندية.

ليوناردو:

«أشكر شباب الأهلي على إيمانه بقدراتي والتعاقد معي».

ستريبل: شباب الأهلي استحق الفوز

قال مدرب الجزيرة، الهولندي يورغن ستريبل، إن شباب الأهلي استحق الفوز على «فخر أبوظبي»، في مباراة الفريقين، أول من أمس، في كأس الخليج العربي، لافتاً إلى أن الجزيرة يحتاج إلى الكثير من العمل.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن المباراة كانت صعبة وقوية من الفريقين، مشيراً إلى أن الجزيرة قاتل أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، خصوصاً مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب في «فخر أبوظبي»، بينما أشار إلى أن سبب عدم مشاركة البرازيلي كينو دا سيلفا والمغربي مراد باتنا، يعود إلى عدم جاهزيتهما للمشاركة.

أروابارينا: اللاعبون الشباب أكبر مكاسب «فرسان دبي»

أبدى مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، سعادته بالفوز الذي حققه «فرسان دبي» على الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، مؤكداً أن اللاعبين الشباب من أبرز مكاسب الفريق في المباراة.

وقال أروابارينا، في مؤتمر صحافي، إنه يتوجه بالتهنئة إلى كل من مروان حمزة ومحمد جمعة «بيليه» وعيسى وليد، على المستوى الذي قدموه خلال المباراة، بينما أشار إلى أن المباراة كانت صعبة رغم الفوز بنتيجة كبيرة.وأضاف: «وجدنا صعوبة في الاستحواذ على الكرة بسبب الرطوبة، بينما تحسن الوضع في الشوط الثاني وكنا الأفضل في المباراة، ولكن لا يمكن إنكار أن الجزيرة فريق كبير».