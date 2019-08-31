الشارقة يطلب استعادة هوية «الملك» أمام الوحدة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

يحل فريق الوحدة اليوم ضيفاً ثقيلاً الساعة السابعة مساء على الشارقة، في لقاء ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم، حيث يتطلع إليه العنابي لتحقيق انتصارٍ يضمن له خطف نقطته السادسة وتعزيز صدارة المجموعة الثانية، فيما يبحث أصحاب الضيافة عن استعادة هوية «الملك» حامل لقب دوري الخليج العربي، بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى أمام بني ياس 2-0، وكذلك في ظل خروج الشارقة بصورة مهزوزة.

وتمثل المباراة الظهور الرسمي الأول لبطل الدوري على ملعبه وأمام جمهوره في بطولات الموسم الجديد، إلا أن المهمة لن تكون سهلة للملك في ظل الغيابات المؤثرة لعناصره بسبب التحاقها بالمنتخبات الوطنية.

وعلى الطرف الآخر، يدخل الوحدة اللقاء بطموح ردّ الاعتبار من الشارقة، بعد أن تلقى العنابي الهزيمة في آخر مواجهة جمعت الفريقين الموسم الماضي، في شهر مايو، حين أعلن الملك نفسه بطلاً لدوري الخليج العربي من بوابة انتصاره على ضيفه الوحدة بنتيجة «3-2» في لقاء ضمن الجولة الـ25 من البطولة.

وأكد المدير الفني لفريق الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن المباراة مهمة للطرفين، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعاته بظهور الملك بشكل أفضل من الناحيتين الذهنية والفنية عما بدى عليه في الجولة الماضية.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة معقدة قليلاً في ظل فرض نظامها الاستعانة بلاعبي الرديف الذين نفتقد أغلبيتهم لالتحاقهم بالمنتخب»، مشيراً إلى أن المصلحة العامة تتطلب هذا الأمر، خصوصاً أن الجهاز الفني للشارقة عمل على استقدام ثلاثة لاعبين وتجهيزهم لأول مباراة لهم، مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء فرصة للاعبين آخرين.

بدوره، قال مدرب الوحدة الهولندي موريس شتاين: «المهمة صعبة أمام الشارقة بطل الدوري، إلا أننا عازمون على تحقيق نتيجة طيبة والسير قدماً في صدارة المجموعة، خصوصاً أن جميع البطولات مهمة لنا، ونتطلع إلى تحقيق العديد من الألقاب لهذا الموسم».

وأضاف في تصريح صحافي: «المباراة فرصة للاعبين الشبان لإظهار قدراتهم».

يذكر أن مباراة اليوم هي السادسة بين الفريقين منذ انطلاق البطولة عام 2009، بعد أن سجلت المواجهات الخمس الماضية، تحقيق الشارقة الفوز على العنابي في مجموعات 2013 بنتيجة «1-0»، قبل أن يفرض التعادل نفسه على نتيجة المواجهة الثانية في نوفمبر 2014 «1-1»، ثم نجاح الوحدة في تحقيق انتصاره الوحيد على الملك، الذي جاء بنتيجة «2-0» في ديسمبر 2015، وبعدها هيمن للتعادل الإيجابي على نتيجتي المواجهتين الرابعة والخامسة في نسختي 2016 و2017، بواقع «3-3» و«1-1» على التوالي.

مباراة اليوم هي السادسة بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما ببطولة الكأس.