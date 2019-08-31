الجزيرة يطلب فك «عقدة الكأس» أمام شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى الجزيرة إلى التخلص من عقدة عدم الفوز على شباب الأهلي في بطولة كأس الخليج العربي، عندما يلتقي الفريقان الساعة 9:30 على استاد شباب الأهلي في العوير، إذ لم يحقق «فخر أبوظبي» الفوز على «فرسان دبي» في المسابقة نفسها منذ تسع سنوات.

ولم يحقق الجزيرة الفوز على شباب الأهلي تاريخياً في مسابقة كأس الخليج العربي، سوى مرة واحدة، كانت في البطولة بمسماها السابق، كأس اتصالات للمحترفين، عندما فاز «فخر أبوظبي» بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات في 12 نوفمبر 2010.

في المقابل، تفوق شباب الأهلي على الجزيرة في نهائي نسخة 2014 بهدفين مقابل هدف، وفي نصف نهائي 2017 بهدف دون رد، وربع نهائي النسخة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الفريقان من دون أهداف في دور المجموعات في 2011. ويأمل شباب الأهلي أن يحقق أول فوز له في البطولة، بعدما تعادل «فرسان دبي» في الجولة الأولى خارج أرضه أمام العين بهدفين لكل فريق، بعد مباراة مثيرة، ظهر خلالها شباب الأهلي بمستوى جيد، إذ نجح في العودة مرتين في المباراة، بعدما تأخر أمام «الزعيم» بهدف دون رد، ثم بهدفين مقابل هدف.

ويأمل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أن ينسجم بشكل أكبر الثنائي، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والسويسري ديفيد مارياني، مع الفريق، إذ شارك كارتابيا في الشوط الثاني أمام العين، بينما لعب مارياني منذ بداية المباراة، وأظهر اللاعبان امتلاكهما إمكانات جيدة.

ولن يتأثر «فرسان دبي» كثيراً بغياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى معسكر المنتخب الوطني في البحرين استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022، وتصفيات كأس أمم آسيا 2023، إذ انضم إلى «الأبيض» كل من وليد عباس وإسماعيل الحمادي فقط.

من جهته، سيجد المدرب الهولندي يورغن ستريبل نفسه أمام موقف صعب، بسبب انضمام ثمانية لاعبين إلى المنتخب الوطني، وهم علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري، ويصبح المدرب الجديد لـ«فخر أبوظبي» أمام خيار واحد هو الاعتماد على عدد كبير من البدلاء واللاعبين الشباب.

وقدم «فخر أبوظبي» مستوى جيداً جداً في الجولة الأولى أمام خورفكان، إذ فاز الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق اللاعبين الشباب، وأبرزهم فيصل المطروشي الذي أحرز الهدف الأول، وبدر الشبيبي الذي صنع الهدف الثاني، كما تألق الوافد الجديد من الوحدة، سلطان الغافري، بإحرازه الهدف الثالث، بينما يسعى الجزيرة إلى تحقيق الفوز الثاني للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى مع النصر، خصوصاً أن الفريق سيخوض مواجهة أخرى من العيار الثقيل في الجولة الثالثة أمام العين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويترقب جمهور الجزيرة، الظهور الأول للصربي ميلوس كوسانوفيتش، والجنوب إفريقي ثولانو سيريرو، اللذين انضما الأسبوع الماضي إلى «فخر أبوظبي»، بينما بات المغربي مراد باتنا جاهزاً للمشاركة في المباريات، بعدما شارك 15 دقيقة فقط أمام خورفكان في الجولة الأولى، إضافة إلى البرازيلي ماركوس فرانكا (كينو)، الذي لم يشارك أمام «النسور».

سيجد مدرب الجزيرة ستريبل نفسه أمام موقف صعب بسبب انضمام ثمانية لاعبين إلى المنتخب، حيث سيراهن كثيراً على البدلاء والشباب.

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