«برازيليو خورفكان» في امتحان صعب أمام النصر

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف ملعب اتحاد كلباء الساعة السابعة مساء اليوم مباراة مهمة لخورفكان أمام النصر، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، وتُقام على ملعب كلباء بسبب الصيانة والترميمات الجارية في ملعب خورفكان.

وستكون المباراة اختباراً صعباً لأجانب خورفكان البرازيليين روبسون دي باولا وبيسمارك ورافائيل دود وجونيور وجونينهو، خصوصاً أمام فريق متمرس وقوي مثل النصر. ويتطلع «النسور» إلى تحقيق أول نتيجة إيجابية منذ صعوده إلى المحترفين، بينما يريد «العميد» مواصلة الانتصارات وتعزيز صدارة المجموعة الأولى، بعد فوزه على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

في المقابل، كان خورفكان قد خسر في الجولة الأولى أمام الجزيرة (3-1)، ما يعني أهمية نقاط المباراة لخورفكان. وتبدو مباراة اليوم في غاية الأهمية للفريقين، حيث يتمنّى خورفكان أن يحصل على دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الدوري، بينما يسعى النصر إلى تعزيز فرصته في بلوغ الدور المقبل.

ويراهن النصر في تحقيق طموحاته على التوليفة القوية للاعبين بقيادة الإسباني نيغريدو وحبيب الفردان ومحمود خميس ونخبة أخرى من نجوم العميد.

ويرفع مدرب خورفكان البرازيلي باولو كاميلي، شعار الاستفادة من مباريات الكأس لتجهيز الفريق قبل دخول منافسات الدوري، مبيناً جاهزية ابناء الخور لخوض المباراة، معولاً على أداء أفضل للاعبيه أمام النصر قياساً باللقاء السابق أمام الجزيرة، ومتطلعاً الى أن تكون المباراة بمثابة بداية لظهور بعض العناصر التي لم تشارك في المباراة السابقة. في المقابل، أكد مواطنه مدرب النصر البرازيلي كايو أنه لايزال يعمل من اجل الوصول للتشكيلة الأفضل التي ستخوض الدوري، إضافة الى رغبته في تحقيق الانتصار الثاني كي يواصل المنافسة على لقبها، مبيناً أن استمرار النتائج الإيجابية أمر مهم له لكي يبدأ الموسم الحالي بقوة.