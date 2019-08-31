ليما يقود الوصل إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس

المصدر: أحمد طارق-دبي

تأهل الوصل إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، رغم خسارة "الإمبراطور" أمام الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، ليصعد "الفهود" إلى دور الـ 16، بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

بدأ الوصل بشكل جيد، وكان البرازيلي فابيو ليما انشط لاعبي "الإمبراطور"، بينما أحرز وليد الشعلة الهدف الأول للهلال من أول هجمة، عندما تلقى كرة عرضية، وسددها مباشرة باتجاه المرمى في الدقيقة 12.

في المقابل أهدر حبوش صالح فرصة لا تضيع في الدقيقة 16، عندما لعب البرازيلي ويلتون سواريز كرة عرضية، وانفرد صالح بالمرمى، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني هدد الهلال مرمى الوصل بتسديدة قوية من نزار ناصر، ولكن محمد البيرق تصدى للكرة (50)، بينما استغل "الأزرق" خطأ قاتل من دفاع الوصل في الدقيقة 79 وأضاف وليد الشعلة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 87 أحرز البرازيلي فابيو ليما الهدف الأول مستغلاً تمريرة رائعة من حبوش صالح، ليتأهل "الإمبراطور" إلى دور الـ 16.