فريق الإمارات يتألق في جولة إسبانيا للدراجات

المصدر: مدريد - الإمارات اليوم

شهدت المرحلة السادسة من جولة إسبانيا للدراجات الهوائية، أداء قوياً من أبرز الدراجين المتنافسين في سباق التسلق النهائي، حيث استطاع تادي بوجاتشار من فريق الإمارات، الانطلاق نحو مقدمة المجموعة الرئيسة، لينهي السباق في المركز الـ11، متقدماً بذلك إلى المركز الـ10 في ترتيب التصنيف العام. وكان الدراج خيسوس هيرادا (فريق كوفيديس) قد فاز في هذه المرحلة، يليه ديلان تونز (فريق البحرين ميريدا) في المركز الثاني الذي مكّنه من احتلال صدارة التصنيف العام.

وقال بوجاتشار في تصريح صحافي: كانت وتيرة السباق سريعة جداً خلال مسافتي التسلق الأولى والثانية. ولم يبدأ الأداء الهجومي إلا مع وصولنا إلى مسافة التسلق الثانية.

وتضمنت المرحلة السادسة أربع مسافات تسلق، مصنفة على مسار بطول 198.8 كم، انطلاقاً من مورا دي روبي، وصولاً إلى آريس ديل مايسترات.