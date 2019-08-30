دورة لأكاديمية بناء الأجسام في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والقوة البدنية، اليوم، دورتها الأولى في العاصمة أبوظبي للمستوى الأول للمدربين والمدربات، وتقام في فندق نوفوتيل أبوظبي البستان، وتستمر يومين، بإشراف شركة «إدراك» لإدارة المنشآت الرياضية، وتنظيم الفعاليات.

وتتضمن دورة المستوى الأول محاضرات عن علم وظائف الأعضاء، والجهازين العضلي والعصبي، والألياف العضلية، وأنظمة الطاقة، ومبادئ التدريب، والتدريب بالأثقال، يقدمها المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم محمد، وتستمر ليومين، ويشرف على الدورة المحاضر الدولي راشد بن عبيد الزعابي، الحاصل على شهادة الماجستير في علوم التدريب الرياضية من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومقره في إسبانيا.