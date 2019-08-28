مدرب كلباء:نتطلع لاول ثلاث نقاط في الموسم امام الظفرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكدمدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فابيو فيفياني بان فريقه يتطلع لنيل اول ثلاث نقاط في الموسم الحالي وتحقيق الفوز على الظفرة في المباراة التي ستقام مساء بعد غد ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الخليج العربي وذلك في المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم ، وقال فيه ايضا: مباراة الظفرة مهمة جداً لنا، وسنحاول كسب أول ثلاث نقاط، لكن الأمر المهم لنا أن يتطور أداء الفريق للأفضل في المباريات القادمة، وتابع: لدينا عناصر ممتازة لكننا لم نبلغ لحد الان الروح الرياضية التي كان يتميز بها الفريق خلال الموسم الماضي، اضافة الى ذلك نسعى لتحسين الجانب الدفاعي وتطوير الجانب الهجومي، وكل مباراة سنلعبها سيكون هدفنا فيها الفوز، وعن المباراة السابقة امام النصر والتي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة قال فيفياني: من حق الجماهير أن تستاء و تغضب، لكننا نحتاج لبعض الوقت لكي تغير الجماهير نظرتها للفريق

أخطاء كثيرة وقع بها اللاعبين ساهمت فى خسارتنا اللقاء الماضي، عموما فقد عملنا خلال الأسبوع على تصحيح الأخطاء وتلافيها، واللاعبون تجاوبوا بشكل كبير مع التعليمات التي قدمتها لهم ونتمنى أن نوفق امام الظفرة، وانا بالطبع غير راضي عن نتيجة الخسارة لكن الاداء كان جيدا.

واكمل سيغيب عم المباراة ثلاثي المنتخب الاولمبي اضافة الى المحترف الاردني ياسين البخيت ونحن سعداء لانظمام عدد من اللاعبين للمنتخب