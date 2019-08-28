ريجيكامب: الوصل يبني الفريق والخطة على فابيو ليما

المصدر: أحمد طارق - دبي

أشاد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، بمردود اللاعب البرازيلي فابيو ليما مع «الإمبراطور»، مؤكداً أن الوصل يبني خطته على ليما، واصفاً إياه بأبرز اللاعبين الأجانب في أندية دوري الخليج العربي.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي عقب فوز الوصل على حتا، أول من أمس، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة في كأس الخليج العربي، أحرز خلالها فابيو ليما هدف الفوز لـ«الإمبراطور» في الوقت بدل الضائع، إن الوصل يعتمد بشكل كبير على مردود اللاعب البرازيلي، بسبب الجودة العالية التي يمتلكها.

وأضاف: «نحن نبني الفريق والخطة على فابيو ليما، بالنظر إلى ما يمثله اللاعب من قيمة في صفوف الوصل، وكذلك على مستوى الكرة الإماراتية، كذلك نركز على ظهور جميع اللاعبين بشكل جيد، ونهتم أيضاً بالبرازيلي ويلتون سواريز والإكوادوري فيرناندو غايبور وجميع اللاعبين، وبالنسبة إلى مباراة الوصل أمام حتا، لقد لعبنا بشكل جيد، والفريق نفذ الخطة التي وضعها الجهاز الفني».

وتابع حديثه عن فابيو ليما قائلاً: «لاشك في أن الجودة التي يمتلكها ليما تمنح الوصل قوة كبيرة، وقد شاهدنا الهدف الرابع الذي أحرزه بسبب وقوفه في المكان المناسب، واستغلاله الفرصة بشكل جيد، والحقيقة هي أنه من أخطر اللاعبين في كرة الإمارات».

وتحدث ريجيكامب عن المباراة، وقال: «كانت مباراة ممتعة من الفريقين، وشهدت إحراز سبعة أهداف، وأنا سعيد بسبب عودتنا في المباراة بعد تأخرنا بهدفين في أول 16 دقيقة، بينما لا أشعر بالسعادة بخصوص إهدارنا عدداً كبيراً من الفرص، إذ إننا السبب أن باتت المباراة صعبة علينا».

وعن رأيه بالنسبة إلى مردود اللاعبين بصفة عامة، قال: «أمر طبيعي أن يظهر اللاعبون بمردود لا يصل إلى أفضل مستوياتهم، لأننا في بداية الموسم، كما أن درجة الحرارة مرتفعة جداً، ونحتاج إلى المزيد من الوقت، حتى نكون جاهزين بنسبة 100%، وأنا من جانبي أؤمن تماماً بقدرات فريقي، ورغم تأخرنا بهدفين، إلا أنني كنت واثقاً تماماً بعودتنا في المباراة».

وزاد: «الفريق لعب بشكل جيد، واللاعبون مثل العائلة الواحدة، وذلك أسهم في أن تكون لديهم القوة التي تجعلهم قادرين على العودة في المباراة في أي وقت، بينما يجب أن أتوجه بالتهنئة إلى فريق حتا على المستوى الذي ظهر به، خصوصاً أنه لعب بـ10 لاعبين فترة طويلة، ولكنهم قدموا مباراة قوية، ونحن سعداء بسبب تحقيقنا الفوز في أول مباراة لنا في البطولات المحلية».

وختم المدرب الروماني تصريحاته بالحديث عن أبرز مكاسب الفوز على حتا، وقال: «أرى أن أبرز المكاسب هو ارتفاع اللياقة البدنية لدى اللاعبين، خصوصاً بعد المعسكر الإعدادي الذي خاضه الفريق في النمسا، وأتوقع مع خوض عدد أكبر من المباريات، سيرتفع مستوى اللاعبين بشكل تدريجي إلى الأفضل».

كونتيس: لاعبو حتا قاتلوا مثل الأسود

قال مدرب حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، إنه سعيد جداً بمردود لاعبي «الإعصار» أمام الوصل، رغم الخسارة بأربعة أهداف لثلاثة، لافتاً إلى أن اللاعبين قاتلوا مثل الأسود.

وأوضح في مؤتمر صحافي أنه يتوجه بالتهنئة إلى اللاعبين، ويشكرهم على ما قدموه، خصوصاً أن الفريق لعب أكثر من 55 دقيقة بـ10 لاعبين، إلى جانب أن درجة الحرارة كانت مرتفعة جداً، ورغم ذلك ظهر الفريق بشكل جيد.

وأضاف: «لا أشعر بالسعادة بسبب النتيجة فقط، لأننا لم نكن نستحق الخسارة، وكنا نستحق التعادل على أقل تقدير، ولكن بصفة عامة، أرى أننا استفدنا كثيراً من المباراة، التي تجعلنا أكثر تفاؤلاً بشأن ظهورنا بمستوى جيد مع بدء مسابقة دوري الخليج العربي».

وأشار إلى أن طرد وليد سراج كان نقطة التحول في المباراة أمام الوصل، خصوصاً أن حتا كان متقدماً بهدفين دون رد، موضحاً أنه كان يثق بأن «الإعصار» لن يخسر المباراة، إذا أكملها دون طرد سراج.

- الوصل قلب تأخره في الكأس بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-3.

- حتا لعب 55 دقيقة بـ10 لاعبين بعد طرد وليد سراج.