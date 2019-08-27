الوصل يفتتح الموسم المحلي بـ «ريمونتادا»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

حوّل الوصل تأخره بهدفين دون رد إلى فوز 3-2 على حتا، أمس، على استاد حمدان بن راشد في حتا، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، ليفتتح «الإمبراطور» مشاركاته في المسابقات المحلية، بـ«ريمونتادا» مثيرة، ليحصل الوصل على ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد «الإعصار» عند نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريق في الجولة الأولى مع عجمان من دون أهداف.

قدم الفريقان مباراة مثيرة، إذ تقدم حتا بهدفين، لكن نقطة التحول في المباراة كانت حصول الوصل على ركلة جزاء، وطرد لاعب «الإعصار» وليد سراج، ليعود «الفهود» في المباراة، ويحول تأخره إلى فوز مثير.

ورغم سيطرة الوصل على مجريات اللعب في بداية اللقاء، ولكن «الإعصار» كان الأكثر خطورة في الدقائق الأولى من المباراة، بعدما كاد اللاعب المعار من «الإمبراطور» إلى حتا، عبدالله كاظم، أن يحرز الهدف الأول من كرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء، وحولها برأسه مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة السادسة أحرز حتا الهدف الأول من كرة أخطأ حارس الوصل محمد البيرق في تمريرها بقوة إلى البرازيلي ناثان فيليبي، لتطول منه، وتصل إلى الإسباني كريستيان لوبيز الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى.

وكاد الوصل يرد سريعاً ويحرز هدف التعادل، عندما أهدر البرازيلي لوكاس غالفاو كرة لا تضيع داخل منطقة الجزاء، إذ استلم كرة أمام المرمى مباشرة، لكنه سدد كرة قوية تصدى لها حارس حتا زايد الحمادي ببراعة وأخرجها إلى ركلة ركنية (10)، بينما تصدت العارضة لتسديدة رائعة من الإكوادوري فيرناندو غايبور الذي سدد ركة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى (14).

وبالطريقة نفسها وعكس مجريات اللعب تسبب ثنائي وصلاوي في إضافة الهدف الثاني لـ«الإعصار» من هجمة قادها لاعب الوصل السابق عدنان حسين، ولعب كرة عرضية قابلها عبدالله كاظم بطريقة رائعة مباشرة في المرمى (16)، إذ رفض كاظم الاحتفال بالهدف احتراماً لجمهور «الإمبراطور».

في المقابل واصل «الإمبراطور» ضغطه، وسدد البرازيلي فابيو ليما تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة لكنها مرت بجوار القائم (18)، كما أهدر عبدالله مال الله فرصة محققة من تمريرة ليما، لكن حارس حتا تصدى لتسديدة مال الله وأخرجها إلى ركلة ركنية (23).

وشكلت الهجمات المرتدة لفريق حتا خطورة كبيرة، إذ كاد عدنان حسين يحرز الهدف الثالث من هجمة قادها بنفسه، وراوغ مدافع الوصل عبدالرحمن صالح، لكن حسين سدد الكرة وارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية (26).

وارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحصول الوصل على ركلة جزاء بعدما أبعد لاعب حتا وليد سراج تسديدة فيرناندو غايبور بيده قبل أن تدخل المرمى، وخرج لاعب «الإعصار» بالبطاقة الحمراء، بينما سدد البرازيلي فابيو ليما ركلة الجزاء في المرمى محرزاً الهدف الأول لـ«الفهود» في الدقيقة 39، بينما تصدت العارضة مجدداً لفرصة محققة للوصل من يوسف أحمد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني ضغط «الأصفر» وأضاف البرازيلي ويلتون سواريز الهدف الثاني من هجمة رائعة مررها بنفسه إلى فيرناندو غايبور الذي أعاد الكرة إلى سواريز الذي بدوره سددها في المرمى (54)، بينما رغم النقص العددي لـ«الإعصار» كاد عدنان حسين يحرز الهدف الثالث عندما لعب عبدالله كاظم كرة عرضية وحولها حسين برأسه، لكن الكرة مرت بجوار القائم (58).

وفي الدقيقة 74 أحرز عبدالله جاسم الهدف الثالث للوصل من ركلة ركنية لعبها فابيو ليما، وحولها جاسم برأسه في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز «الإمبراطور».

حصول الوصل على ركلة جزاء وطرد لاعب حتا وليد سراج؛ نقطة التحول في المباراة.