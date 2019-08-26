لقاء "سوبر مشتعل" بين شباب الأهلي والنصر غداً

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يلتقي فريقا شباب الاهلي والنصر عند الساعة 6.30 من مساء غد الثلاثاء في مباراة السوبر، لإعلان افتتاح الموسم الجديد لكرة القدم للصالات 2019-2020.

وتقام المباراة على صالة سعيد بن مكتوم آل مكتوم في نادي شباب الأهلي في منطقة الممزر.

وأكد مشرف فريق شباب الأهلي حمد المري جاهزية فريقه (بطل ثلاثية الموسم الماضي) وقال كل الشكر والتقدير لادارة شباب الأهلي وخاصة اللواء محمد المري رئيس شركة الألعاب والدكتور ماجد سلطان، وقال لدينا لاعبين جدد من فئتي المقيمين ومواليد احدهما برازيلي والآخر اميركي سنشاهدهم غدا، فيما عد ذلك سيعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالله عبدالباسط على لاعبي الفريق المعروفين بقيادة عبدالله الخمري وعلي الخمري وراشد عبيد العائد من الإصابة ووليد بشر وعمر عبدالستار ومحمد البحري وهاشم زراع. وقال المري "ثقتنا في الفريق كبيرة ونتمنى ان يوفق الفريق في مواصلة حصد البطولات وتمنى أيضا ان تكون المباراة خير بداية وانطلاقة للموسم الجديد".

ومن جانبه، اكد مشرف فريق نادي النصر منصور ابوسمرة اكتمال صفوف فريقه باستثناء اللاعبين محمد عبيد وخالد بلهول بداعي الايقاف ويقود الفريق المدرب البرازيلي رافائيل الذي يعمل لأول مرة في الدولة.

وأضاف ابوسمرة ان فريقه يضم لاعبين من فئات المقيمين والمواليد الى جانب بقية الأسماء المعروفة بقيادة كابتن الفريق بدر إبراهيم وطارق امان وطاهر حسن وخالد حارب وجابر محمد ومحمد سالم وإبراهيم سعيد، وقال بلاشك الحظوظ بيننا وشباب الأهلي متساوية ونامل ان تخرج المباراة بصورة مميزة ترضي طموحات وتطلعات جميع أبناء اللعبة وشكر اللجنة التنفيذية على جهودها في قيادة دفة اللعبة للافضل من موسم لاخر.

واكد امين السر العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات عمران عبدالله النعيمي اكتمال تجهيزات المباراة وقال لقد وجهنا الدعوة الى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي راعي اللعبة والى عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس والى المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الامارات لكرة القدم والى الهيئة العامة واللجنة الأولمبية.