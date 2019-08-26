الجنوب إفريقي سيريرو رابع أجانب الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم اكتمال إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الجنوب إفريقي الدولي ثولاني سيريرو (29 عاماً) قادماً من نادي فيتيسه الهولندي بعقد يمتد لموسمين، لينضم الى زملائه في الفريق الأول في التدريبات التي يجريها الفريق حالياً تحضيراً لمواجهة شباب الأهلي دبي في ثانية جولات مسابقة كأس الخليج العربي، السبت المقبل.

وكانت «الإمارات اليوم» قد أشارت إلى موافقة نادي فيتيسه الهولندي على انتقال سيريرو إلى الجزيرة، في 15 الجاري، كما أوضحت، أمس، أن اللاعب وصل إلى أبوظبي، وأكمل إجراءات الفحص الطبي.

وذكرت شركة الجزيرة، في بيان صحافي، أن «سيريرو يلعب في مركز الوسط المدافع، وهو مولود في سويتو بجنوب إفريقيا، وسبق أن لعب لأياكس أمستردام الهولندي، وانتقل منه لفيتيسه في يوليو 2017، ولعب لجميع منتخبات جنوب إفريقيا السنية، قبل أن يخوض مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب الأول في فبراير 2011، حيث شارك بقميص منتخب بلاده في 37 مباراة دولية أحرز خلالها هدفين.

وكانت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة قد تعاقدت أخيراً مع مجموعة من أبرز وأفضل اللاعبين الإماراتيين والاجانب، يتقدمهم عمر عبدالرحمن اللاعب الأفضل في قارة آسيا في 2016، والثنائي سلطان الغافري وعامر عبدالرحمن، إضافة للبرازيلي ماركوس كينو والمغربي براد باتنا والصربي ميلوس كوسانوفيتش، وذلك سعياً لتدعيم وتقوية تشكيلة الفريق الذي يشارك في الموسم المقبل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إضافة للمسابقات المحلية، دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، محمد سيف السويدي، للموقع الرسمي للنادي، عن التعاقد مع سيريرو قائلاً: «الحمد لله أولاً وأخيراً على نجاحنا في إكمال التعاقد مع لاعب أجنبي آخر لا يقل تميزاً عن سابقيه، وهو لاعب منتخب جنوب إفريقيا، ثولاني سيريو، الذي نثق بقدرته على تقديم إضافة كبيرة لقائمة فخر أبوظبي بداية من الموسم الجديد، ويشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للإدارة العليا للنادي التي كانت رعايتها الكريمة ورؤيتها الحكيمة سبباً مباشراً في كل ما تم إكماله من تعاقدات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولدينا ثقة كبيرة بأن (فخر أبوظبي) سيقدم في الموسم الجديد مستويات ترضي طموحات الإدارة، وتسعد المشجعين، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للبطولات الكروية المحلية».

من جهته، أعرب ثولاني سيريرو عن سعادته وشعوره بالحماس بعد انتقاله لنادي الجزيرة، وقال: «أنا متشوق ومتحمس لخوض هذه التجربة الجديدة والمختلفة في مسيرتي الكروية، وسعيد للغاية لأن نادي الجزيرة ينفذ حالياً مشروعاً رائعاً يهدف إلى إعادة الفريق إلى منصات التتويج محلياً وخارجياً، ولتحويل النادي إلى مؤسسة رياضية واقتصادية واجتماعية رائدة، وأؤكد للجميع بأنني سأقدم كل ما أمتلك من امكانات وخبرات لمساعدة النادي على تحقيق هذه الأهداف الطموحة». وأضاف سيريرو: «ما توافر لي من معلومات قليلة عن الجزيرة كشف لي عن تمتعه بسمعة مميزة في هولندا، بعد أن لعب له الأسطورة فيليب كوكو، وأشرف على تدريبه مجموعة من أبرز وأفضل المدربين الهولنديين».