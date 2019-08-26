حتا يختبر قدراته أمام الوصل في كأس الخليج العربي

المصدر: محمد فاضل - دبي

يختبر فريق حتا جاهزيته للموسم الجديد عندما يستقبل الوصل على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، التي تم تقديم موعدها بسبب ارتباط الوصل بمواجهة الهلال السعودي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي كان قد افتتح بها «الإمبراطور» الموسم بفوز كبير على الهلال السوداني بهدفين نظيفين في أول ظهور للإمبراطور في الموسم الحالي.

وفي وقت تعد مباراة اليوم الأولى للوصل في مسابقات المحترفين، فإنها الثانية لحتا الوافد الجديد بعد أن تعادل في مباراته الأولى أمام عجمان من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويتطلع حتا إلى الاستفادة من المباراة لمزيد من الجاهزية الفنية قبل انطلاق مباريات دوري الخليج العربي، بينما يدخل الوصل المباراة بهدف تحقيق الفوز في المباراة ونيل أول ثلاث نقاط له في الموسم. ولدى فريقي حتا والوصل رغبة مشتركة تتمثل في تحقيق أول انتصار في الموسم الحالي يسهم برفع الحالة المعنوية لكل منهما، تمهيداً لتدشين بطولة الدوري.

ويفتقد الوصل لنجمي الفريق علي صالح وعلي سالمين، بينما يغيب عن حتا سالم راشد، وهم منضمون لتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض أولى مبارياته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023. من جهته، أكد مدرب حتا اليوناني كونتيس أن هدفه من المباراة مواصلة إعداد الفريق لبطولة الدوري والوقوف على جاهزيته، وإعطاء فرصة للاعبين الشباب للكشف عن إمكاناتهم الفنية، ووصف المباراة بالمحطة الفنية المهمة لمواصلة بناء الفريق.

ويراهن حتا على جهود استثنائية لمحترفيه الأجانب البرازيليين جوسيه كلايتون ودانييل امورا، إضافة الى الاسباني كريستيان لويز في إحداث الفارق الفني لمصلحة حتا.

بدوره، قال مدرب الوصل، الروماني ريجكامب، إن الامبراطور يتطلع لنيل أول ثلاث نقاط له في الموسم، مؤكداً أنه يراهن على اللعب بتركيز عال وتقديم الاداء الكفيل بتحقيق ذلك، وسيدفع بتشكيلة مزيج من لاعبي الخبرة والشباب لخوض المباراة.

يذكر أن الوصل فاز (2-صفر) وتعادل (2-2) في آخر مباراتين جمعته مع حتا في الموسم قبل الماضي.