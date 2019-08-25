5 مشاهد من افتتاح الموسم أبرزها الأهداف العالمية ومفاجأة حتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت انطلاقة الموسم الرياضي الجديد لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي، عن الاستعداد الجيد للفرق قبل خوض غمار الدوري الذي ينطلق الشهر المقبل، وخطفت خمسة مشاهد الأنظار في الجولة الأولى للمسابقة أبرزها الأهداف العالمية التي أبهرت المتابعين، والإمكانات اللافتة للتعاقدات الجديدة.

وعلى الرغم من نظرة المراقبين للمباريات على أنها تنشيطية، وسعي الأندية لاستعراض قوتها والوقوف على مستوى اللاعبين الأجانب قبل انطلاقة الموسم الرياضي، إلا أن المباريات شهدت غزارة تهديفية وتعطش المهاجمين للتسجيل، وأداء قوياً لأغلب الأندية بما فيها فريق حتا الذي فرض نفسه بقوة في انطلاق الموسم.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد من الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، على النحو التالي:

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