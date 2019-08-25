الشامسي: معسكر «الصقور» في بلغاريا مثالي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

واصل فريق الإمارات تدريباته في معسكره بمدينة بانسكو البلغارية، حيث يستعد لاستحقاقات الموسم الجديد.

واعتبر رئيس البعثة، باسم الشامسي، في تصريحات صحافية، أن «معسكر الإمارات منتظم ومثالي»، وتابع: «كل الأمور تسير وفق البرنامج والخطط المُعدة»، وقال إن اللاعبين منتظمون في التدريبات وحريصون على تنفيذ الواجبات المطلوبة منهم.

وتشتمل التدريبات على تمارين اللياقة صباحاً في الملعب، وأخرى قبل الظهر في صالة «الجيم»، ومسائية تكتيكية في الملعب، ومن المتوقع أن يخوض الفريق عدداً من المباريات الودية في الأيام المقبلة.