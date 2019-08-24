مدرب بني ياس: التركيز العالي وراء فوزنا على الشارقة

المصدر: جوني جبور - أبوظبي

اعتبر المدير الفني لفريق بني ياس، الألماني وينفرد شايفر، أن «التركيز العالي الذي أظهره لاعبو السماوي أمام بطل الدوري الشارقة في مستهل الموسم الجديد ضمن الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي، وراء فوزهم المثير أول من أمس بهدفين لصفر رغم النقص العددي».

وقدم بني ياس على أرضه وبين جمهوره مباراة كبيرة، وبعد أن أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن الإسباني بيدرو كوندي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وقال شايفر في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «الحفاظ على التركيز العالي للاعبين طوال مراحل المباراة جعلنا نخلق العديد من الفرص، التي ساعدتنا على تسجيل هدفين منها، بالإضافة إلى ثالث لم يحتسب بداعي التسلل».

وأضاف: «الأداء الذي ظهر به بني ياس يؤكد بلوغ الفريق 70% من جاهزيته للموسم الجديد. ورغم بعض الأخطاء لكننا بالمجمل حققنا العديد من الأمور الإيجابية أهمها الفوز على فريق كبير مثل الشارقة، وامتلاكنا عناصر شابة قادرة على رفد الفريق الأول».

وتابع: «قدم خميس الحمادي مباراة كبيرة، ومستويات عالية، وهو مثال للاعبينا الشبان الطامحين للوصول إلى الفريق الأول»، مشيراً إلى أن الأداء العالي للاعبين لم يقتصر على العناصر الأساسية فحسب، بل شمل حتى البدلاء.

وأشار شايفر إلى الشق الدفاعي للفريق، وقال: «نجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا وهو أمر مهم للغاية في الظهور الأول للموسم الجديد، خصوصاً أننا أكملنا المباراة منذ دقيقتها الـ72 بـ10 لاعبين جراء طرد لاعبنا البرازيلي جو فيكتور».

واعتبر المدرب الألماني أن المجموعة الحالية والعناصر الشابة بحاجة للمزيد من الوقت لمواصلة تطوير أدائها، وقال: «لدينا فريق شاب بمعدلات عمرية صغيرة يتطور يوماً عن الآخر، وخطوة بخطوة سنصل لأفضل مستوياتنا».

وطالب في ختام حديثه جمهور بني ياس بالوقوف بأعداد أكبر في المباريات المقبلة في ظل اقتصار الحضور الجماهيري على 326 متفرجاً فقط أمام الشارقة.

العنبري: أتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة

هنّأ مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري بني ياس على الفوز، وقال إنه «مستحق»، وأضاف في المؤتمر الصحافي: «أتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة».

وقال: «سندرس الأخطاء الفنية، رغم أننا لم نكن سيئين في المباراة، لكن رغبة بني ياس في الفوز كانت أكبر». وأوضح: «استحق بني ياس الفوز، وكانت رغبته في تحقيق الانتصار أكبر».

وأضاف: «دخلنا المباراة برغبة الفوز، إلا أن كرة القدم تكافئ دائماً الفريق الذي يسعى للفوز بصورة أكبر وهو ما أكده لاعبو بني ياس خلال المباراة، وطموحاتنا استعادة اتزاننا والفوز في المباراتين المقبلتين».

وأشار العنبري في ختام حديثه إلى خسارة جهود العديد من لاعبيه في الجولة الثانية، حين يلاقي الوحدة، وقال: «سنخسر جهود بعض اللاعبين في المباريات المقبلة، في ظل التحاق لاعبينا بالمنتخبين الأول والأولمبي، ومع احترامي للوحدة لكننا سنسعى للظهور بشكل أفضل كأداء ونتيجة».

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الدقيقة التي شهدت طرد لاعب بني ياس، البرازيلي جو فيكتور، ورغم النقص العددي تمكن السماوي من الفوز 2-0 على الشارقة.