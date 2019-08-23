حتا يفاجئ عجمان ويفرض عليه التعادل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعادل فريق حتا مع مستضيفه عجمان من دون أهداف في انطلاق كأس الخليج العربي أمس، ليحصد الفريقان نقطة في بداية مشوارهما بالبطولة، وفي أول ظهور لهما بالموسم الجديد. ونجح حتا الوافد الجديد إلى الأضواء في لفت الانتباه بعدما قدم مباراة جيدة فاجأ من خلالها عجمان صاحب الأرض، حيث كان الطرف الأكثر خطورة واستحواذاً.

بدأت المباراة بشكل سريع خصوصاً من جانب حتا الذي كان أكثر امتلاكاً للكرة في وسطالملعب والهجوم، وشكل خطورة على مرمى عجمان، وكاد يحصل على هدفه في وقت مبكر وبالتحديد في الدقيقة 10 من تسديدة قوية، لكنها اصطدمت بلاعب عجمان وخرجت إلى ركلة ركنية مع مطالبات بركلة جزاء من لاعبي حتا بداعي لمس الكرة ليد مدافع عجمان.

ونجح حتا في فرض سيطرته على الشوط الأول، في المقابل اعتمد عجمان على التمريرات في وسط ملعبه التي لم ترتق إلى الهجمات الخطرة ولم تشكل أي تواجد للبرتقالي في منطقة جزاء حتا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني واصل حتا أفضليته ووصل إلى مرمى عجمان في أكثر من مناسبة أخطرها لحمد البدواوي، الذي استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وهو منفرد بحارس مرمى عجمان علي الحوسني، وسدد قوية، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.