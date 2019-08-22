6 مفاجآت أسعدت الوصلاوية أكثر من الفوز على الهلال السوداني

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

بدأ الوصل الموسم الجديد بأفضل طريقة، بتحقيق «الإمبراطور» الفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد، أول من أمس، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إذ ظهر «الفهود» بمستوى جيد جداً في مباراته الأولى استعداداً للبطولات المحلية.

ورغم أن «الأصفر» بات قريباً من التأهل إلى دور الـ16، بعدما بات يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، في لقاء الإياب بأم درمان في 20 الجاري، إلا أن مباراة أول من أمس شهدت ست مفاجآت أسعدت الوصلاوية أكثر من الفوز على الهلال السوداني، «الإمارات اليوم» تستعرضها على النحو التالي:

الصفقات الجديدة

شهدت مباراة الوصل أمام الهلال مشاركة ستة لاعبين جدد انضموا إلى «الإمبراطور»، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم محمد البيرق وحبوش صالح، وأربعة لاعبين أجانب، هم البرازيلي لوكاس غالفاو والإكوادوري فيرناندو غايبور، والبرازيلي ويلتون سواريز والبرازيلي ناثان فيليبي، بينما شارك لاعب فريق الشباب، عبدالرحمن صالح، للمرة الأولى مع الفريق الأول، فرغم مشاركة سبعة لاعبين جدد لم يتأثر أداء الوصل، وظهر الانسجام على أداء اللاعبين بشكل كبير.

تألق ليما

يخوض البرازيلي فابيو ليما موسمه السادس مع الوصل، إذ بات أقدم اللاعبين الأجانب في الفريق، بعد رحيل البرازيلي كايو كانيدو إلى العين، وبعدما تراجعت أرقام ليما، في الموسم الماضي، ظهر اللاعب البرازيلي بمستوى مبشر في المباراة الأولى لـ«الفهود»، حيث أحرز ليما الهدف الأول بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة، كما صنع أكثر من فرصة خطرة، لكل من ويلتون سواريز وفيرناندو غايبور وعلي صالح، ليؤكد اللاعب البرازيلي جاهزيته للموسم الجديد.

الدفاع

دفع المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، بثلاثة لاعبين جدد إلى خط الدفاع، بمشاركة لوكاس غالفاو وناثان فيليبي وعبدالرحمن صالح، إلى جانب عبدالرحمن علي، إذ قدموا مباراة رائعة، وأسهموا في خروج المباراة من دون دخول أهداف في مرمى «الإمبراطور»، بينما كان غالفاو بمثابة المفاجأة السارة، خصوصاً أن ريجيكامب اختار التعاقد مع مدافع أجنبي لسد الثغرة التي كان يعانيها الفريق في الموسم الماضي، وجاء أداء اللاعب البرازيلي جيداً، ومتفاهماً مع زملائه في خط الدفاع.

حارس المرمى

تلقت إدارة الوصل انتقادات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب الاستغناء عن يوسف الزعابي، والتعاقد مع محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء، لكن البيرق، الذي خاض أول مباراة رسمية له بقميص «الفهود»، قدم مباراة رائعة أمام الهلال، بعدما حافظ على نظافة شباكه، كما تميز حارس «النمور» السابق في التعامل مع الكرات العرضية، إلى جانب اعتماد لاعبي خط الدفاع عليه في تمرير الكرة إليه، عندما يكون هناك ضغط من مهاجمي الهلال السوداني.

الشباب

شارك في مباراة الوصل مع الهلال السوداني ثلاثة لاعبين شباب، هم علي صالح وعبدالرحمن صالح وفارس خليل، إذ يعد علي صالح من أبرز مفاجآت المباراة، خصوصاً أنه قام بدور لاعب «الفهود» السابق، البرازيلي كايو كانيدو، وقدم صالح مباراة جيدة، وأحرز الهدف الثاني بطريقة رائعة، بينما ظهر عبدالرحمن صالح بصورة جيدة في مركز الظهير الأيسر، والأمر نفسه بالنسبة إلى بديله فارس خليل، ليطمئن الجهاز الفني على هذا المركز، بعدما كان يعاني منه في الموسم الماضي.

ريجيكامب

أثبت المدرب الروماني صحة اختياراته بالنسبة إلى تعاقدات اللاعبين الأجانب، ومراكزهم، إذ ظهر لوكاس غالفاو بمستوى جيد في الدفاع، والأمر نفسه بالنسبة إلى الإكوادوري فيرناندو غايبور الذي ساند فابيو ليما بشكل رائع، كما قدم فيليبي ناثان مستوى جيداً جداً في مركز الظهير الأيمن، بينما أظهر ريجيكامب بعض الجمل التكتيكية المميزة، التي نفذها لاعبو الوصل أثناء المباراة، وبالتحديد في الركلات الثابتة، التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الهلال السوداني.

مدرب الوصل: يجب أن نواصل بالقوة نفسها

قال مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، إن «الإمبراطور» يجب أن يلعب في الموسم الحالي بالطريقة التي لعب بها أمام الهلال السوداني، أول من أمس، مبدياً رضاه عن مستوى الفريق في ظهوره الأول بالموسم الجديد.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «يجب الوضع في الاعتبار أنها أول مباراة في الموسم، ورغم ذلك كانت المباراة ممتعة ورائعة، ولكن لايزال (الإمبراطور) يحتاج إلى الوقت، لأن الفريق عائد من المعسكر في النمسا والطقس هنا مختلف».

وأضاف: «لم نكن محظوظين أمام الهلال، وكان يجب أن تكون النتيجة 4-صفر بعد أول 20 دقيقة، فقد أضعنا فرصاً كثيرة، وهذا أمر عادي في كرة القدم».

الكوكي: الرطوبة سبب خسارة الهلال

برّر مدرب الهلال السوداني، التونسي نبيل الكوكي، تراجع أداء فريقه والخسارة من الوصل بارتفاع الرطوبة في دبي، مؤكداً أن «الأزرق» حظوظه قائمة في التأهل إلى ثُمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال في مؤتمر صحافي: «ظهرنا بشكل غير جيد في أول 15 دقيقة من المباراة، ثم تمكنا من استعادة تركيزنا في الدقائق التالية، ووضح تأثر لاعبي الهلال بارتفاع نسبة الرطوبة».

وأضاف: «سيطرنا على الشوط الثاني، قبل أن يسجل الوصل هدفه الثاني بمجهود فردي، رغم أننا كنا الأفضل وخلقنا فرصاً للتسجيل، ونبارك للوصل الفوز».

وختم: «لايزال هناك الشوط الثاني في أم درمان».