بعثة «الصقور» تغادر إلى بلغاريا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، صباح أمس، إلى بلغاريا، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد لمدة 21 يوماً، يخوض خلالها الفريق خمس مباريات ودية، وتضم البعثة 28 لاعباً والجهاز الفني والإداري، بقيادة عيد باروت مدرباً، وباسم عبد الله الشامسي مدير الفريق.

وقال نائب رئيس شركة كرة القدم، عمر المزكي، في تصريحات صحافية: «إن إدارة الشركة استقرت على أن تكون بلغاريا هي مقر معسكر الفريق هذا العام، بعد أن تابعت عن قرب أفضلية المكان جغرافياً، مع توافر الخدمات التي يحتاج إليها الفريق خلال المعسكر»، وأضاف أن «المدرب المواطن، عيد باروت، وضع خطة تدريبية مكثفة صباحاً ومساء، لرفع معدلات اللياقة للاعبين وتعزيز المستويين الفني والتكتيكي، على نحو يؤدي إلى تجهيز الفريق بالطريقة المناسبة، قبل العودة إلى الدولة استعداداً لخوض الاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد».