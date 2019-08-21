البطائح يقدم مدربه ولاعبيه لوسائل الاعلام

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

قدمت ادارة الوافد الجديد لدوري الدرجة الاولى نادي البطائح مدرب الفريق الاول طارق السيد عبد الغفار والمحترفين الاجانب البرازيلي الكسندر ميديريوس ومواطنه وينديرسون ميرو والنيجيري سهيد اكينولا، والذي تم تسجيله في فئة اللاعب المقيم، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمه النادي بمقره في الشارقة.

وأعلن في المؤتمر رسميا عن استحداث الفريق الاول ومشاركته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد سالم بن حمودة الكتبي، والذي تقدم نيابة عن اسرة النادي بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة للرعاية الدائمة للرياضة والرياضيين وفي كافة الجوانب ومنها على مستوى المنشآت الرياضية و في مختلف الألعاب، كما وتقدم بالشكر الى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والأمين العام عيسى هلال الحزامي للدعم الذي حظي به الدائم للنادي مؤكدا ان الهدف من استحداث الفريق الأول لكرة القدم هو الاهتمام والمحافظة على جيل من شباب المنطقة والنادي الذين انطلقت مسيرتهم منذ أن تم افتتاح النادي لوصولهم لتلك المرحلة ، كما تحدث عن ثقته الكبيرة في المدير الفني للفريق والجهاز الفني والإداري المعاون له والجهاز الاداري لتحقيق اهداف النادي وإستراتجيته بتقديم مستويات مميزةسلوكا وأداء ، وتطرق بن حمودة الى الى كيفية تشكيل الفريق والاستفادة من أبناء النادي الذين يشكلون نواة الفريق.

كما وحضر المؤتمر الصحفي عضو مجلس الادارة، ومشرف الفريق سعيد مطر الطنيجي، ومدير الفريق حمدان المسماري، وكابتن الفريق وحارس مرماه محمد عثمان باروت، و الجهاز الفني المساعد للفريق