5 نصائح من مدربة نادي الشارقة للمرأة إلى لاعبات المبارزة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستقطب نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نخبة من المدربين المختصين في الألعاب التنافسية والفردية، ويحرص على رفد منتسباته بخبرات وتجارب كبيرة تغني مهاراتهن، وتدفعهن لحصد الميداليات والجوائز في البطولات المحلية والعربية والعالمية.

ووجهت مدربة المبارزة في النادي نجوى عبدالمعطي خمس نصائح للاعبات والفتيات اللواتي لديهن الموهبة والرغبة في التوجه نحو الرياضة، وقالت «يجب التحلي بالعزيمة والإصرار، باعتبارهما الركيزة التي تمكّن اللاعبة من تحقيق الفوز، شريطة الاستعداد والتحضير الجيد واكتساب المزيد من المهارات خلال التدريبات»، وركزت المدربة على أهمية القيام بتمارين الإحماء قبل المباراة، ثم الدخول بثقة وتركيز، والابتعاد عما يشتت أفكار اللاعبة، كحساب النقاط المهدرة، ومواصلة القتال ومحاولة حصد أكبر عدد من النقاط حتى نهاية الجولة. وأضافت «الروح الرياضية واحدة من أبرز الميزات التي يجب على اللاعبات التحلي بها، لأنها تكسبهن العديد من الأخلاقيات الحسنة التي تنعكس على أدائهن، ومحيطهن المجتمعي، سواء داخل النادي أو خارجه، كما يتوجب التأكيد على أهمية تعزيز الجانب البدني لدى اللاعبات من خلال تنمية وتحفيز العضلات التي تخدم اللعبة، حيث توضح أن لكل لعبة رياضية عضلاتها التي تستند إليها، فرياضة المبارزة تعتمد على تقوية عضلات اليدين والساقين».

وأكملت: «من أبرز النصائح أيضاً اهتمام اللاعبات بالنظام الغذائي، واستباق المنافسات بتناول الأغذية الغنية بالكربوهيدرات، وتقليل اللحوم والبقوليات والبروتينات، التي يحتاج هضمها إلى وقت طويل، ما يتسبب بوعكات أو اضطرابات معوية تؤثر على أدائهن خلال المباريات، لذا أنصح بالأكل قبل ساعتين أو أكثر من بدء المنافسات، مع التركيز على توازن الهرم الغذائي دون إفراط».

وختمت: «النصيحة الخامسة تتعلق بأهمية تنظيم ساعات النوم، وضرورة اعتماد الساعات البيولوجية الطبيعية له، بحيث تكون ليلاً بما لا يقل عن 8 ساعات وهي المدة الطبيعية والكافية للجسم، كما أن تنظيم النوم يسهم في النمو الذهني والبدني الطبيعي للفتيات».