ابراهيم بفود: مسافي سيخوض 3 وديات قوية استعدادا لدوري "الاولى"

المصدر: محمد فاضل – رأس الخيمة

كشف مدرب الفريق الاول لنادي مسافي المغربي ابراهيم بفود عن ان مسافي سيخوض ثلاثة مباريات ودية قوية ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، ومنافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، يأتي في واجهتها المباراة التي سيلعبها بمواجهة دبا الحصن عصر يوم غد وتقام في ملعب الاخير، وقال بفود لـ"الامارات اليوم": تنتظرنا مباراتين قويتين وفي غاية الاهمية بالرغم من كونها مباريات ودية وذلك امام فريق نادي حتا وهو احد اندية دوري الخليج العربي وذلك يوم 23 الحالي، وتقام في ملعب مسافي، يلي ذلك وبتأريخ 29 الشر الحالي مباراة مع فريق دبا الفجيرة، وقدم بفود شكره لمجلس ادارة النادي برئاسة سعيد حمود المحرزي للجهود التي بذلت في سبيل تطوير الفريق .

وتابع: نعمل على بناء فريق قوي للموسم المقبل ليواصل " مسافي" دوره البارز بكونه "الحصان الاسود" للبطولة وتماشيا مع توجهات مجلس ادارة النادي بان يواصل الفريق ظهوره القوي في اي بطولة يشارك فيها.