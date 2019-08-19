المنتخب يدشّن «خليجي السلة للشباب» أمام عُمان اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يستهل المنتخب الوطني للشباب منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة، اليوم، بلقاء منتخب سلطنة عمان في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك في البطولة التي تقام بضيافة العاصمة البحرينية المنامة، وتستمر حتى 25 الجاري، وتعتبر مؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

ويمثل منتخب الإمارات في «خليجي البحرين» 12 لاعباً من أندية الدولة، وهم، يوسف وسيم وراشد سيف وهزاع عمر ويوسف سيد ووليد خالد وخالد خميس من نادي الشارقة، وصالح إبراهيم وسيف أحمد من نادي الوحدة، وعبدالله أحمد وعبدالعزيز خليفة من نادي الوصل، وعبدالله خالد من نادي بني ياس، وحسين إبراهيم من نادي النصر، ويتولى الإدارة الفنية للمنتخب المدرب السوري همام كركوكلي.

ويحتاج المنتخب لكسب رهان ضربة البداية، نحو المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين إلى آسيا، خصوصاً أن الأبيض سيواجه غداً الأخضر السعودي، قبل الخلود إلى الراحة يوم الأربعاء، ثم يلعب بعد ذلك أمام الكويت وقطر يومي الخميس والجمعة. ويختتم المنتخب الوطني المنافسات بمواجهة صعبة مع صاحب الأرض والجمهور المنتخب البحريني في 25 الجاري.

واستعد الأبيض الشاب للاستحقاق الخليجي، من خلال تجمعات داخلية استهلت منذ مايو الماضي، ثم أتبعها أخيراً بمعسكر خارجي أقيم في تركيا خلال الفترة من 27 يوليو الماضي وحتى السابع من أغسطس الجاري، خاض خلاله الأبيض ثماني مباريات ودية، من أبرزها فوزه في مناسبتين على منتخب شباب قبرص بواقع «67-57» و«66-55» على التوالي.

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب، المدرب السوري همام كركوكلي، أن تخطي عقبة المباراة الافتتاحية سيحيي حظوظ الأبيض في المنافسة على احدى البطاقتين المؤهلتين إلى آسيا 2020، وقال كركوكلي لـ«الإمارات اليوم»، إن «مهمة الأبيض لن تكون سهلة في تخطي عقبة منتخب سلطنة عمان الذي يضم عناصر واعدة، إلا أن الفوز في اللقاء سيمثل جرعة إضافية من الثقة بالنفس نحو القدرة على المنافسة على المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى آسيا».

وأوضح: «جميع المنتخبات تملك حظوظاً متساوية للمنافسة على مركزي البطل والوصيف، في ظل تقارب المستويات، ومن هنا تأتي أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتنا أمام سلطنة عمان، خصوصاً أننا سنواجه المنتخب السعودي في ثاني أيام البطولة».

وأضاف: «مع دخولنا أولى محطات الراحة ستتاح لنا فرصة إعادة ترتيب أوراقنا بالشكل المطلوب قبل مواجهة الكويت وقطر، خصوصاً أننا سنحظى بيوم راحة إضافي قبل المواجهة الأصعب لنا في البطولة، والتي ستجمعنا في الختام مع صاحب الضيافة المنتخب البحريني الذي يحظى دائماً بمساندة جماهيرية غفيرة في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة السلة في البحرين».

12



لاعباً من مختلف الأندية يمثلون المنتخب الوطني في البطولة الخليجية بقيادة المدرب السوري همام كركوكلي.