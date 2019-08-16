رماة المنتخب يصيدون أطباق «التراب» في بطولة العالم اليوم

المصدر: لاهيتي - الإمارات اليوم

يخوض رماة المنتخب الوطني، حمد بن مجرن وسيف الشامسي وخالد الكعبي، اليوم، منافسات بطولة العالم للرماية من الحفرة «التراب»، المقامة حالياً في فنلندا، برماية 50 طبقاً، وكلهم إصرار على تخطي كل الصعاب في ظل المشكلات الفنية التي تواجه المشاركين، جراء عوامل الطقس وسوء التنظيم.

ويشارك في البطولة 487 رامياً يمثلون 66 دولة، ويسعون لحجز البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ولم يتسنّ لبعض الرماة التدريب الكلاسيكي أو حتى الرسمي، بعد أن فوجئوا بالبرنامج الجديد للمنافسات، كما أن الرماة الآخرين قاموا برماية جولتين فقط في التدريب الرسمي، بسبب قلة الميادين ومداهمة الوقت، وهو ما يحدث للمرة الأولى.