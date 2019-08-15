شباب الأهلي يقترب من أرجنتيني وبرازيلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

اقترب شباب الأهلي من حسم ملف اللاعبين الأجانب، بعدما دخلت شركة الكرة بـ«فرسان دبي» في مفاوضات مع لاعبين للتعاقد مع أحدهما أو معهما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية والبرازيلية، إذ بات الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والبرازيلي ويليام بوتكير، في طريقهما للانضمام إلى شباب الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة «ريازور» الإسبانية إن «الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، على أعتاب الانتقال لشباب الأهلي دبي، بعدما توصلت إدارة (فرسان دبي) لاتفاق مع ناديه ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، الذي يلعب في الدرجة الثانية، على ضم على اللاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم وجود عرض آخر من نادي آيك أثينا اليوناني، لكن العرض الإماراتي كان الأفضل مادياً بالنسبة إلى اللاعب والنادي».

وأضافت: «ديبورتيفو لاكورونا اقترب من التعاقد مع الإيطالي، صامويل لونغو، من إنتر ميلان الإيطالي، وإدارة النادي الإسباني ترغب في حسم ملف رحيل كارتابيا، حتى تكمل إجراءات التعاقد مع بديله، صامويل لونغو».

وتابعت: «اللاعب الأرجنتيني الذي يلعب في مركز الجناح، سينتقل إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يحصل شباب الأهلي على أفضلية شراء عقد اللاعب عقب انتهاء الإعارة، مقابل 1.5 مليون يورو، بينما لم يتم الكشف عن القيمة المادية التي سيدفعها النادي نظير استعارة كارتابيا».

ويحمل كارتابيا (26 عاماً) الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، إذ نشأ في صفوف فريق الناشئين بنادي فالنسيا، وتدرج في المراحل السنية المختلفة حتى انضم إلى الفريق الأول لـ«الخفافيش» في 2013، ثم انضم على سبيل الإعارة إلى قرطبة في 2014، ثم ديبورتيفو لاكورونا في 2015، قبل أن ينتقل بصفة نهائية إلى الأخير في 2017، قبل أن يخوض تجربة مع براغا البرتغالي لمدة ستة أشهر في 2017، في المقابل انضم كارتابيا إلى منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة في 2013 ولعب مع الفريق ثلاث مباريات.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ريفيستا كولارادا البرازيلية، أن اللاعب البرازيلي ويليام بوتكير أثار التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى شباب الأهلي، موضحة أن اللاعب لديه الرغبة في الرحيل عن ناديه إنترناسيونال البرازيلي.

وأضافت: «بوتكير يعاني إصابة في الأنف، ولا يشارك مع فريق إنترناسيونال بشكل مستمر في 2019، إذ خاض سبع مباريات، بواقع أربع في الدوري البرازيلي، وثلاث في كأس ليبرتادوريس، بينما أثار اللاعب البرازيلي الجدل، بقيامه بمتابعة الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام)، في إشارة إلى وجود اهتمام رسمي من النادي الإماراتي».

وانتقل بوتكير إلى إنترناسيونال في 2017 قادماً من بونتي بريتا مقابل مليونَي يورو، إذ كان موسم 2018 أبرز مواسمه مع بطل كأس العالم للأندية في 2006، بعدما لعب بوتكير 30 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف، وكانت أرقامه جيدة، وأبرزها معدل التسديد في المباراة (1.4 تسديدة)، وصناعة فرصتين محققتين، ونسبة نجاح التمرير 83%، ومعدل المراوغات الناجحة في المباراة 1.3، ومعدل الالتحامات الناجحة في المباراة 4.7.

يذكر أن شباب الأهلي يضم حالياً ثلاثة لاعبين أجانب، هم المولدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني ماورو دياز، المستمران من الموسم الماضي، والسويسري ديفيد مارياني القادم من لافسكي صوفيا البلغاري، وفي حال التعاقد مع الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، والبرازيلي ويليام بوتكير، سيتم الاستغناء عن أحد اللاعبين، لوفانور أو دياز.

الأرجنتيني كارتابيا «26 عاماً» يلعب في مركز الجناح.

بوتكير لا يشارك مع إنترناسيونال بشكل مستمر في 2019.