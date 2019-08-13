محمد اليماحي: معسكر اتحاد كلباء في النمسا نجح 100%

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

وصف نائب رئيس شركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء محمد عبيد اليماحي المعسكر التدريبي الذي اقامه الفريق الاول في النمسا استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي بالناجح والمميز في ان واحد وذلك بعد ان حقق كافة متطلبات العمل الفني والبدني والذهني.

وقال اليماحي لـ"الامارات اليوم": معسكر النمسا نجح بنسبة 100%، وسعداء لما تم تحقيقه من مكاسب في جميع الاتجاهات والتي من شانها ان تساهم بشكل مؤكد بالوصول للجاهزية الكاملة للفريق قبل انطلاق المنافسات.

وتابع قائلا : راضون بشكل كامل عن جهود الجهاز الفني بقيادة المدرب الايطالي فيفياني ومتفائلون لما ظهر به اللاعبون الجدد الذين انظموا للفريق من المواطنين والأجانب خلال المباريات الودية التي لعبها الفريق، مبينا انه كان على ثقة عالية منذ انطلاقة المعسكر بان يكون مختلفا عن المواسم الماضية وسيتمكن الفريق من تحقيق الفائدة المطلوبة.