حتا يهزم فريق الإمارات ودياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز فريق حتا على الإمارات 3-2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في استاد الإمارات برأس الخيمة، في مباراة شهدت عودة المدرب عيد باروت لقيادة الصقور من جديد بعد فترة كبيرة من الغياب.

وشهدت المباراة تجربة عدد كبير من اللاعبين في الفريقين، ولكنها لم تشهد وجود المهاجم الجديد الكولومبي تومي توبار، الذي تعاقد معه الإمارات قبل يوم واحد من المباراة، وكان مهاجم اتحاد كلباء الموسم الماضي قدّم موسماً رائعاً مع الفريق قبل أن يظفر فريق الإمارات بخدمات اللاعب. يذكر أن فريق الإمارات سيتجه إلى بلغاريا الشهر الجاري من أجل الإعداد للموسم الجديد في دوري الهواة عقب هبوط الفريق الموسم الماضي، بعد ستة مواسم قضاها في «المحترفين»، وسيبدأ الإمارات موسمه بمباريات تمهيدي الكأس في سبتمبر المقبل.