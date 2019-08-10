«عيدية» ليكو للاعبي العين.. تقديم موعد العودة من المعسكر

المصدر: سلوفينيا - الإمارات اليوم

أكد مدير فريق نادي العين لكرة القدم، مطر الصهباني، أن المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، قرّر مكافأة جميع لاعبي «الزعيم» على المردود القوي والتزامهم وانضباطهم وجديتهم وشعورهم العالي بالمسؤولية في الحصص التدريبية والمباريات الودية خلال المعسكر الخارجي بتقديم موعد عودة البعثة إلى الدولة 48 ساعة، حتى يتسنى للجميع مشاركة الأهل والأصدقاء فرحة عيد الأضحى.

وأشار الصهباني في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، إلى أن المدرب قرّر تقليص موعد الإجازة التي كانت مقررة بعد العودة لمدة ثلاثة أيام إلى يومين، وقال: «تقرر أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة مساء يوم غدٍ بدلاً من موعدها المسبق الذي كان مقرراً له يوم الثلاثاء المقبل، وهذا يؤكد مدى اهتمام المدير الفني للعين بأدق التفاصيل المتعلقة بأمور اللاعبين، والبحث عن أسباب تهيئة أفضل الأجواء لهم داخل وخارج أرض الملعب من خلال التنسيق الدائم مع الجهاز الإداري للفريق». وسيؤدي فريق العين تجربته الودية الأخيرة بمواجهة فريق نادي زي تي إي المنتمي للدوري المجري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، على ملعب «زي تي إي أرينا» الذي يبعد عن مقر بعثة الفريق في سلوفينيا نحو ساعة ونصف الساعة بالباص.

وعن رأيه في المباريات الودية التي خاضها الفريق في معسكر الإعداد الخارجي، قال: «النتائج ليست مقياساً للمكاسب الحقيقية التي يبحث عنها المدرب في مثل تلك المواجهات، كونها تعتبر حصة تدريبية يتطلع المدرب من خلالها إلى مكاسب أخرى ترتبط بالنواحي الفنية والبدنية والذهنية، والوقوف على مدى تطبيق اللاعبين لتوجيهاته الميدانية خلال التمارين، لذلك يحرص على إشراك أكبر عدد من القائمة التي تضمها بعثة الفريق، الأمر الذي نلمسه من خلال الدفع بتشكيلتين في جميع المباريات الودية للفريق بالمعسكر على مدار الشوطين». وأكمل: «في المباراة الماضية حقق العين الفوز برباعية على فريق نادي أوسيجيك الكرواتي، الذي يضم عناصر من الصف الثاني وعدداً من بدلاء الفريق الأول، وكان مدرب العين راضياً عن أداء ومردود لاعبيه وأكد لنا أن النتيجة ليست مهمة بالنسبة له، غير أنها جيدة للاعبي فريقه، لأن النتائج القوية تعزّز من معنويات اللاعبين حتى في التدريبات، خصوصاً أن ليكو من نوعية المدربين الحماسيين الذين يحرصون على غرس روح التحدي والندية في الحصص التدريبية، والمؤكد أن الفريق مطالب بتحقيق أفضل النتائج في المباريات الرسمية». وعن وضع اللاعبين الذين لم يشاركوا في بعض التدريبات الجماعية والمباريات الودية، قال: «بدايةً نحن سعداء جداً بنتائج الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب الخلوق محمد فايز، مساء يوم أمس، الذي تعرض لإصابة في الركبة على هامش مباراة الفريق أمام أوسيجيك الكرواتي، وجاءت تقارير الأشعة المغناطيسية مطمئنة حول الإصابة التي تعرض لها اللاعب، ومن المقرر أن ينخرط في برنامج علاجي وتأهيلي، وعلى ضوئه سيتم تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية».

عجب وبندر يجتازان ممر «التحدي»

رحّب مدرب فريق العين، الكرواتي، إيفان ليكو، بانضمام محمد عبدالرحمن وبندر الأحبابي إلى تدريبات الفريق الجماعية، وذلك قبل انطلاقة الحصة التدريبية المسائية يوم أمس، وحرص جميع لاعبي الفريق وتحديداً بعد انتهاء الاجتماع التقليدي الذي سبق بداية المران الرئيس الخاص بالإعداد لمواجهة فريق نادي زي تي إي المجري، على تحية اللاعبين بطريقتهم الخاصة، وذلك من خلال عبورهما ممر التحدي بعد اجتيازهما لمرحلة التأهيل البدني أخيراً.