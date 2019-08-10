الظفرة يدخل الموسم الجديد بـ 7 صفقات نوعية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

عادت بعثة فريق الظفرة إلى الدولة عقب انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقيم في مدينة نورمبيرغ الألمانية استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي سيفتتحه بمواجهة فريق اتحاد كلباء ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم يوم الثلاثين من الشهر الجاري، في وقت يستعد الفريق لإبهار الجميع بعد المستويات التي قدمها في الموسم الماضي بوصوله لأول مرة لنهائي كأس رئيس الدولة متسعيناً في ذلك بعاملي الاستقرار الفني والصفقات الجديد.

وخاض الفريق خلال معسكره الخارجي أربع مباريات ودية ناجحة وقف من خلالها المدرب الصربي فواك رازوفيتش على مستويات جميع لاعبيه بمن فيهم الوافدون الجدد لصفوف «فارس الظفرة»، وكانت المباراة الأولى أمام فريق عجمان وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما فاز في المباراة الثانية على فريق ويكر بيرغسون الألماني وأحرز أهداف الظفرة البرازيلي جواو بيدرو «هدفين»، بينما أضاف الهدف الثالث المدافع البرازيلي ديغو الذي يخضع للتجربة مع الفريق.

وسيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ثالثة مباريات الفريق التي جمعته أمام فريق أوغسبورغ الألماني، بينما تعادل سلباً في تجربته الودية الرابعة التي جمعته بفريق إف سي إنترليبزيغ الألماني، وكان من المقرر أن يخوض مباراة أخرى أمام فريق النصر لكنها ألغيت، وسيؤدي الفريق تجارب ودية قبل انطلاقة الموسم مستفيداً من غيابه عن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي.

وأمنت إدارة شركة نادي الظفرة على استمرار المدرب الصربي فواك رازوفيتش بعد المستويات التي قدمها الفريق تحت قيادته، وأهما الوصول في الموسم الماضي لنهائي كأس رئيس الدولة لأول مرة، وهو ما جعل الإدارة تكافئ المدرب بتفعيل بند في عقده بالتجديد لسنة ثالثة، ليضمن بذلك الحفاظ على الاستقرار الفني في الفريق بعد الفترة السابقة التي ظل فيها الفريق يفتقد للاستقرار.

وتنوعت صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، وكان اللافت أن الفريق غير جلده على مستوى اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع مهاجم فريق بريدا الهولندي، مايكل روشوفيل بجانب مهاجم الفتح السعودي، البرازيلي جواو بيدرو ولاعب وسط فريق العربي القطري، البرازيلي دييغو غارديل، فيما حصل على خدمات العماني عمران الجساس بصفته من مواليد الدولة.

وعلى صعيد اللاعبين الموطنين فقد كان لافتاً أن الصفقات التي أبرمها النادي تركزت على تدعيم خط الدفاع، إذ نجح الفريق في التعاقد مع المدافع راشد مهير بعد نهاية فترة الإعارة من العين، كما حصل على توقيع لاعب فريق النصر مسعود سليمان وتعاقد مع مدافع الوحدة محمد سيف راشد.

وعلى المستوى الإداري أجريت تغييرات شاملة للنادي، إذ أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، برئاسة حمد خميس سالم ذيبان المنصوري، وعضوية كل من خليفة مطر سعيد الطنيجي، وعيسى سيف المزروعي، ومطر سالم المنصوري، وجابر علي معلا المرر.

للإطلاع على التعاقدات الجديدة لفريق الظفرة ، يرجى الضغط على هذا الرابط.