المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«عموري»

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن لاعب فريق الجزيرة الجديد، الدولي عمر عبدالرحمن (عموري)، رفض عروضاً من أندية سعودية، كانت قد تقدمت بعروض له، إلا أن تقديره لفريق الهلال الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي دفعه إلى رفضها.

جولة

قام قضاة ملاعب دوري الخليج العربي لكرة القدم، في اليوم الأخير من المعسكر التحضيري للموسم الجديد، بجولة ترفيهية في مدينة نورمبيرغ الألمانية، ونشر عدد من الحكام، عبر حساباتهم في «إنستغرام» مقاطع فيديو، وصوراً لهم خلال تجولهم في المدينة.

عرض

ذكرت صحيفة «يو أو إل»، البرازيلية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لنادي بالميراس البرازيلي، للتعاقد مع الكولومبي ميغيل بورخا (26 عاماً)، خلال فترة الانتقالات الحالية، وأن النادي البرازيلي لا يمانع في رحيله.