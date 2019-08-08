الجزيرة يتعاقد مع عموري وعامر 3 سنوات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة مع خط وسط العين والهلال السعودي السابق عمر عبد الرحمن ولاعب وسط بني ياس والعين السابق عامر عبد الرحمن لمدة 3 سنوات في صفقتي انتقال حر.

وانتهى عقد عموري مع العين بنهاية الموسم الحالي والذي أعاره إلى الهلال السعودي في الموسم الماضي ، لكنه لم يكمل الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

فيما انتقل عامر عبد الرحمن إلى العين قبل موسمين ولم يتفق الطرفان على تجديد التعاق