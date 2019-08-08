لاعبون من إفريقيا وألمانيا يخضعون للتجربة في بني ياس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس خضوع عدد من اللاعبين الأفارقة والألمان للتجربة، في تدريبات الفريق خلال معسكره الخارجي الذي يختتم اليوم بإسبانيا استعداداً للموسم الجديد، وكذلك في تدريبات فريق الرديف بمعسكره المقام حالياً بدبي. وذكرت الشركة في بيان رسمي، أمس، أن صانع ألعاب فريق درامشتاد الألماني ليون موللر (18 عاماً)، والسنغالي شيخ سيدي بابا، والكاميروني فابريك بيريز، والمالي الشارة عبدالكريم، وتراوح اعمارهم بين 18 و20 عاماً، خضعوا للتجربة في تدريبات الفريق الأول وفريق الرديف، تمهيداً للتعاقد معهم وتسجيلهم في فئة المقيمين، واختيارهم سيكون من خلال تجربتهم وتقييم أدائهم داخل الملعب وخارجه، وشارك موللر في ودية بني ياس الأخيرة مع فريق بوينت خلال معسكر إسبانيا. من جانب آخر تعود إلى البلاد فجر اليوم بعثة فريق بني ياس قادمة من إسبانيا، بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي استمر 21 يوماً استعداداً للموسم الجديد، واختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة نادي ريال فالومبيدكا لينينس الإسباني أمس.