الفجيرة يختتم معسكر التشيك بفوز على دوكلا براغ

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز فريق نادي الفجيرة على فريق دوكلا براغ التشيكي 4-2، ودياً، أمس، في ختام معسكره الخارجي الذي أقامه في التشيك استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي واستمر ثلاثة أسابيع.

وتقاسم أهداف الفجيرة البرازيليان غابرييل وجوناثان، وسيعود الفريق الى الدولة غداً، على أن يستأنف المرحلة الثالثة من التدريبات تمهيداً لخوض اولى المباريات في بطولة كأس الخليج العربي بمواجهة الوحدة في 23 من الشهر الجاري.

من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، نجاح المعسكر بشكل كامل كما تم التخطيط له، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء لما أسفر عنه المعسكر من مكاسب فنية وبدنية والوصول لحالة جيدة من الانسجام بين اللاعبين، وبما يسهم في بناء فريق قوي قادر على تحقيق تطلعات الادارة والجمهور خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف «خاض الفريق اربع مباريات ودية نجح من خلالها في تطبيق التوصيات الفنية للمدرب الجزائري مجيد بوقرة، وأوجد من خلالها التوليفة المناسبة لاداء الفريق خلال المنافسات الرسمية»، وأكد اليماحي أن فريق الفجيرة يتطلع الى أن يتبوأ مركزاً بعيداً عن المراكز المتأخرة، وإمتاع جمهوره ومحبيه».