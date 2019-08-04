موريس شتاين : نحترم النصر لكن الوحدة فريق كبير

المصدر: إبراهيم الديب – الرياض

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة الهولندي موريس شتاين أن النصر فريق كبير ويحترمه كثيرا لكنه في الوقت نفسه يمتلك فريقا قويا يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم الصعبة تساعده في تسهيل مهمته في لقاء الإياب.

وقال شتاين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر نادي النصر السعودي قبل مباراة اليوم في ذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا " نسعى لتقديم مباراة جيدة وهى تمثل لنا تحديا كبيرا في بداية موسم جديد ، ورغم أن المباراة تأتي بعد فترة قصيرة من انتهاء الموسم الماضي ، إلا أننا مستعدون جيدا لها بعد أداء عدة مباريات قوية في معسكر الإعداد بهولندا ومباراة قوية أخيرة مع الاتحاد السعودي ، كما أننا حصلنا على مباريات سابقة كثيرة لفريق النصر للتعرف على إمكانيات لاعبيه ولدينا الآن فكرة جيدة عن الفريق وأخطر لاعبيه ، كما أنني كنت على اتصال دائم مع مدرب الوحدة السابق تين كات لمعرفة الكثير عن لاعبي الوحدة ، ونتمنى أن نحقق النتيجة التي ترضينا.

تيجالي : الفوز أهم من التسجيل

قال مهاجم فريق الوحدة تيغالي إنه يتمنى تسجيل 5 أهداف لكن تحقيق الفوز اليوم على النصر السعودي أهم من تسجيله للأهداف فسواء سجل هو أو سجل غيره من زملائه اللاعبين سيكون سعيدا بذلك ، مشيرا إلى أنه يعمل أكثر على مساعدة الفريق على تحقيق الفوز .

وقال " مستعدون جيدا للمباراة وأعتقد أنها ستكون مباراة ممتعة ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية ، ولا يمكن القياس على نتائج سابقة للفريقين في دور المجموعات ، والملعب هو الفيصل دائما.

فيتوريا : لا أتعامل مع اللاعبين بالمشاعر

قال المدير الفني لفريق النصر السعودي البرتغالي فيتوريا إنه على علم تام بأن مواجهة الوحدة اليوم ستكون صعبة وسيلعب ضد خصم جيد لديه لاعبون جيدون في عدة مراكز وإنه يتوقع مباراة جيدة ويأمل تحقيق الفوز.

وقال في المؤتمر الصحافي " نعرف كل شيء عن فريق الوحدة وهو يلعب بطريقة 4 / 3 / 3 ولديهم لاعبون إمكانياتهم الفردية عالية وسجلوا أهدافا كثيرة ، لكنه كمثل كل الفريق لديه عيوب وأخطاء سنحاول الاستفادة منها .

وعن سبب عدم قيد المغربي نور الدين امرابط والنيجيري أحمد موسى في القائمة الآسيوية وقيد البرازيلي جوليانو على الرغم من انه لايزال عائدا من الإصابة قال " لا اعرف من أين خرج هذا الكلام ، فالمستوى هو الذي يفرض نفسه وهذا كلام يخرج فقط في وسائل الإعلام ، والكل يعرف طريقتي في العمل فالمهم عندي هو اللاعب الجاهز ، ولا أتعامل مع اللاعبين بالمشاعر فالمهم الجاهزية.

جوليانو : أطالب جماهير النصر بعدم الجلوس في المنازل

قال مهاجم فريق النصر البرازيلي جوليانو " أطلب من الجماهير الحضور بكثافة وعدم الجلوس في المنزل لمشاهدة المباراة ، خاصة وأن الكثيرين منهم يبعثون برسائل لي يطالبون الفريق بالفوز بدوري أبطال آسيا ، فهم دعم لنا ولهم تأثير قوي في الملعب والمباراة لن تكون سهلة ونأمل تحقيق الفوز ، وأنا جاهز تماما بعد التعافي من الإصابة.