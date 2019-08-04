الحمرية يتعاقد مع 7 لاعبين مواطنين

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

اعلن نادي الحمرية الرياضي الثقافي عن تعاقداته مع اللاعبين المواطنين الذين سيمثلون الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى وذلك في حسابه الرسمي انستغرام، على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهد تقديم اللاعبين الرسمي رئيس مجلس الادارة جمعة الشامسي.

وضمت قائمة الفريق الأول نخبه من أفضل اللاعبين المواطنين والمميزين على مستوى دوري الدرجه الاولى، ويأتي في الواجهة اللاعب علي ربيع قادما من نادي العروبه وحارس المرمى راشد أحمد قادما من نادي الشارقه وحارس المرمى سعيد صادق قادما من نادي حتا والمدافع محمد علي المعيني قادما من نادي العروبه والمدافع سعود الحمادي قادما من نادي دبا الحصن والمدافع عبدالله النني قادما من نادي الإمارات ولاعب الوسط علي خالد قادما من نادي حتا.