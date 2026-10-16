بعد فينيسيوس.. ريال مدريد يمدّد عقد بيلينغهام حتى 2031

ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام لتمديد عقده حتى عام 2031، مع زيادة في راتبه تتناسب مع دوره داخل الملعب وغرفة الملابس.

وانضم بيلينغهام إلى ريال مدريد في صيف 2023 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الإسباني رسمياً عن تمديد عقد لاعب الوسط، في إطار مساعيه للحفاظ على ركائزه الأساسية، بعدما مدد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مطلع الموسم الحالي، وسط تقارير عن توصله إلى اتفاقات لتمديد عقود الحارس تيبو كورتوا وصانع الألعاب أردا غولر.