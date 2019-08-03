الظفرة يواجه غارشن الألماني وديّاً اليوم

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يخوض فريق الظفرة لكرة القدم مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الخارجي، الذي يقيمه حالياً في مدينة نورنبيرغ الألمانية منذ الشهر الماضي، تحضيراً للموسم الكروي الجديد، وذلك حينما يواجه في الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت الدولة فريق غارشن الألماني على أحد الملاعب الفرعية في مدينة نورنبيرغ.

وكان الظفرة تعادل بنتيجة 1-1 في مباراته الودية الأولى التي جمعته مع فريق عجمان، بينما فاز في التجربة الودية الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب فريق إف سي ويكر بيرغسون، ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات غداً مباشرة استعداداً لمواجهة النصر الودية يوم الخميس المقبل، على أن تعود البعثة في اليوم التالي للدولة لاستكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات.