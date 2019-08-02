غرافيك.. الوصل.. أهدر ما بناه في «موسمين»

المصدر: أحمد طارق - دبي / غرافيك: محمد داود

أهدر الوصل الإنجازات التي حققها في آخر موسمين، بحلوله في المركز التاسع من لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 34 نقطة، بعدما كان «الإمبراطور» قد احتل المركز الثاني في موسم 2016-2017، والمركز الثالث في موسم

2017-2018، وتأهل إلى النهائي في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في 2018، وتأهل إلى دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين.



في المقابل، شهد الموسم الحالي تراجع نتائج الوصل في دوري الخليج العربي، بعدما تولى تدريب الفريق ثلاثة مدربين، هم الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، ثم حسن العبدولي، وأخيراً الروماني لورينت ريجيكامب، إذ ودع الفريق جميع المسابقات التي شارك فيها، بخروجه من ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ودور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ونصف نهائي كأس رئيس الدولة، وربع نهائي كأس الخليج العربي.

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