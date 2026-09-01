الاتحاد المصري لكرة القدم يمدد عقد حسام حسن مدرب المنتخب حتى 2030

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء ‌تمديد عقد المدرب ​حسام حسن حتى عام 2030، ليستمر في قيادة المنتخب الأول حتى كأس العالم المقبلة بعد قيادة بلاده لإنجاز لا سابق له في النهائيات التي أقيمت الصيف الماضي.

وقاد حسن (60 عاما) مصر لتحقيق أول فوز في تاريخها في كأس العالم بالانتصار على نيوزيلندا في دور المجموعات، قبل الخسارة بصعوبة 3-2 أمام الأرجنتين، التي بلغت النهائي لاحقا، في دور 16.

وقال الاتحاد المصري في بيان "إيماء لقرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالموافقة على ‌تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، عقدت اليوم جلسة ودية شهدت تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول ‌لكرة القدم حتى 2030".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن ‌في يوليو موافقته على تمديد عقد المدرب حسن. وقال ‌في وقت سابق إنه ‌شكل لجنة من عدة أعضاء لمجلس الإدارة لدراسة العقد الجديد ومدته والبنود الشخصية.

وأوضح حسن، الذي ​قاد مصر لبلوغ ‌المربع الذهبي في ​كأس الأمم الإفريقية 2025، سابقا أنه يعمل، هو وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن، مع المنتخب دون وجود عقد منذ فبراير 2026.

وتولى الهداف التاريخي للمنتخب تدريب مصر ​في فبراير 2024. وقادها لبلوغ كأس العالم 2026 لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وبعدما أصبح أول مصري يشارك في كأس العالم كلاعب ومدرب، قاد حسن بلاده للعبور من دور المجموعات بعد التعادل مع بلجيكا وإيران والفوز على نيوزيلندا.

وخلال أول مباراة بتاريخ مصر في أدوار خروج المغلوب فازت على أستراليا بركلات الترجيح في دور 32 لتواجه الأرجنتين بحثا عن مقعد في دور الثمانية.

لكن مصر فرطت في تقدمها ‌2-صفر قبل 11 دقيقة من النهاية لتستقبل ثلاثة أهداف وتغادر كأس العالم بعد أبرز ​مشاركة لها في النهائيات.

وفاز حسن في 20 مباراة وخسر ست مرات وتعادل في تسع مباريات خلال فترته مع المنتخب.

وتستعد مصر لمواجهة أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر ضمن التصفيات ​المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ‌2027.